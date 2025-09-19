Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Tudor:" a Verona per fare una partita seria"
Como , Fabregas:” a Firenze dobbiamo fare una grande partita”
Billie Jan King Cup: Paolini batte la Svitolina. Ora la finale nel doppio

Como , Fabregas:” a Firenze dobbiamo fare una grande partita”

Settembre 19, 2025
scritto daRedazione

“La Fiorentuina è una squadra di grande esperienza coin tanti gioicatori di alto livello”. Comincia così Cesc Fabregas alla vigilia del match del suo Como contro la Fiorentina. I viola hanno grande struttura fisica e due giocatori velozissimi lungo le fasce: Dodo e Gosens. Su Morata:” speriamo molto, è un giocatore – che ha fatto uno sforzo importante per venire da noi, di alto livello e che ha mostrato tanto in Italia”.

Settembre 19, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Tudor:" a Verona per fare una partita seria"

Settembre 19, 2025
Articolo successivo

Billie Jan King Cup: Paolini batte la Svitolina. Ora la finale nel doppio

Settembre 19, 2025

Recommended for You

Bologna , Italiano:”contro il Genoa sarà una partita diversa da quella col Milan”

Udinese, Runjaic:”Col Milan non potremo permetterci errori “

Pioli:”contro il Como la squadra si sta preparando bene”

Allegri:”contro l’Udinese test molto importante per noi”