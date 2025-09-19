Como , Fabregas:” a Firenze dobbiamo fare una grande partita”

“La Fiorentuina è una squadra di grande esperienza coin tanti gioicatori di alto livello”. Comincia così Cesc Fabregas alla vigilia del match del suo Como contro la Fiorentina. I viola hanno grande struttura fisica e due giocatori velozissimi lungo le fasce: Dodo e Gosens. Su Morata:” speriamo molto, è un giocatore – che ha fatto uno sforzo importante per venire da noi, di alto livello e che ha mostrato tanto in Italia”.