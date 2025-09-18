Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
PSG , Luis Enrique:"la vittoria si è vista"
Lookman torna nei ranghi e si allena con l’Atalanta
Federazione italiana tiro con l'arco. Gubbio , assegnati i titoli ricurvo ,compound e arco nudo

Lookman torna nei ranghi e si allena con l’Atalanta

Settembre 18, 2025
scritto daRedazione

Buone notoze in casa Atalanta . Dopo i tanti tira e molla  Ademola Lookman ha svolto il primo allenamento con la squadra ed è tornato a disposizione.

Tutto  si è risolto stamattina Questa  l’attaccante ha avuto un chiarimento con i compagni di squadra e con Ivan Juric, che potrebbe considerare anche una sua convocazione già per la partita di Torino.

E’ dalla scorsa estate – prime settimane di agosto –  che Il braccio di ferro tra giocatore e società andava avanti, quando Lookman  destinato  all’Inter , ma la trattativa non soi era sbloccata e Lookman aveva fatto perdere le sue tracce per giorni, creando un clima di tensione che lo aveva portato ad allenarsi a parte.  Ora il giocatore – pezzo pregiato – si è accordato con il club atalantino e potrà tornare a giocare con la squadra per la felicità dei tifosi della Dea.

Settembre 18, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

PSG , Luis Enrique:"la vittoria si è vista"

Settembre 18, 2025
Articolo successivo

Federazione italiana tiro con l'arco. Gubbio , assegnati i titoli ricurvo ,compound e arco nudo

Settembre 18, 2025

Recommended for You

Tennis , Coppa Davis, sorteggio  per l’Italia: Austria all’esordio, pericolo Spagna solo in finale