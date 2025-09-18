Lookman torna nei ranghi e si allena con l’Atalanta

Buone notoze in casa Atalanta . Dopo i tanti tira e molla Ademola Lookman ha svolto il primo allenamento con la squadra ed è tornato a disposizione.

Tutto si è risolto stamattina Questa l’attaccante ha avuto un chiarimento con i compagni di squadra e con Ivan Juric, che potrebbe considerare anche una sua convocazione già per la partita di Torino.

E’ dalla scorsa estate – prime settimane di agosto – che Il braccio di ferro tra giocatore e società andava avanti, quando Lookman destinato all’Inter , ma la trattativa non soi era sbloccata e Lookman aveva fatto perdere le sue tracce per giorni, creando un clima di tensione che lo aveva portato ad allenarsi a parte. Ora il giocatore – pezzo pregiato – si è accordato con il club atalantino e potrà tornare a giocare con la squadra per la felicità dei tifosi della Dea.