Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
PSG , Luis Enrique:"la vittoria si è vista"
PSG , Luis Enrique:"la vittoria si è vista"

Settembre 18, 2025
scritto daRedazione

Psg parte cil piede giusto in Champions Leagueil 4-0 sull'Atalantaè netto! Luis Enrique, che ha scelto di vedere il primo tempo dalla tribuna per poi tornare in panchina nel corso della ripresa, ha commentato così il dominio dei suoi giocatori al Parco dei Principi: "Credo che sia un inizio molto buono e che rifletta in parte la nostra idea di gioco contro un'ottima Atalanta, che è una squadra forte fisicamente e buona a livello tecnico, che ti pressa, che ti infastidisce. Però penso che stiamo molto bene e che abbiamo meritato questa vittoria".

Settembre 18, 2025
scritto daRedazione
Settembre 18, 2025
