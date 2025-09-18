Atalanta , Juric:” la differenza è stata enorme “

Amaro debutto in Champions league dell’Atalanta e del suo allenatore Ivan Juric, sconfiita 4-0 dal PSG. Il tecnico orobico:” “La differenza è stata enorme dal punto di vista fisico ed è chiaro che loro sono a un livello superiore a noi in questo momento”. Ed ancora: “Devo dire, magari controcorrente, che da questa partita prendo tanti spunti positivi”. Sulle scelte di strategia fatte per questo match: “Avevamo visto che le uniche squadre che hanno fatto del male al Psg sono state quelle che sono andate forti cercando di rubare la palla e di ripartire veloce. Altre non ci hanno provato nemmeno, è un po’ come scegliere di che morte morire con loro”