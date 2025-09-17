Champions League: PSG – Atalanta , le probabili formazioni

Esordio stasera , (ore 21) , mercoledì 17 settembre del Paris Saint Germain campione in carica. La squadra guidata da Luis Enrique scenderà in campo al Parco dei Principi di Parigi contro l‘Atalanta.

Probabile l’assenza sulla panchina dei francesi di Luis Enrique, c che , si è fratturato la clavicola cadendo in bicicletta .Il Paris, dovrà fare i conti con una serie di assenze. Domenica scorsa in PSG-Lens si è infortunato pure Kvaratskhelia, una delle stelle della squadra, che si aggiunge, ahi lui, a un elenco già folto. Perché sono indisponibili pure Dembélé, Doué, Beraldo e il coreano Lee Kang In. La squadra sarà in ogni caso di tutto rispetto, ma le assenze sono di rilievo. Nell’Atalanta non ci saranno Lookman, messo alla porta da Juric, e Scamacca. Krstovic sarà in campo in attacco con de Ketelaere.

Le probabili formazioni:

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Marquinhos, Lucas Hernandez; Neves, Vitinha; Fabian Ruiz; Barcola, Goncalo Ramos, Nuno Mendes. All. Luis Enrique

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Musah, Zalewski; Pašalić; De Ketelaere, Krstovic. All.Juric

Sarà l’arbitro svizzero Sandro Schärer a dirigere PSG-Atalanta, gara valevole per la prima giornata della League Phase UEFA Champions League 2025/26 in programma mercoledì 17 settembre alle ore 21 al Parco dei Principi.

Assistenti Stéphane De Almeida (SUI) e Jonas Erni (SUI), IV Lionel Tschudi (SUI); V.A.R. Bastian Dankert (GER), A.V.A.R. Fedayi San (SUI).