Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Dazn: Agcom punta il faro su pubblicità vietate a gioco d'azzardo. Se confermati illeciti società rischia salata sanzione
Tudor: l’Inter è una grande squadra”
Torino, Simeone su Istagram:"non c'è tempo per rilassarsi"

Tudor: l’Inter è una grande squadra”

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione

Il derby d’Italia è alle porte: Inter-Juventus la classicissima del campionato italiano di Serie A.

Igor Tudor è pronto ad affrontari nerazzurri : “Vale più di tre punti – ecco le sue parole i in uno stralcio di n un’intervista con l’ex compagno Ciro Ferrara a Dazn -. A me questo peso piace, mi viene più facile preparare queste partite. L’Inter è una grande squadra, hanno due finali di Champions, arriveranno allo Stadium giocatori maturi. Noi ci giochiamo le nostre carte e poi vediamo chi sarà il migliore”. La lotta per lo scudetto:” Lotteremo anche noi per la vittoria… Io a inizio stagione in un paio di occasioni parlo delle nostre possibilità e poi per tutto l’anno non parlo di obiettivi, non parlo mai. Parlo di robe concrete, perché non si parla di obiettivi, gli obiettivi si raggiungono”.

Settembre 12, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Dazn: Agcom punta il faro su pubblicità vietate a gioco d'azzardo. Se confermati illeciti società rischia salata sanzione

Settembre 11, 2025
Articolo successivo

Torino, Simeone su Istagram:"non c'è tempo per rilassarsi"

Settembre 12, 2025

Recommended for You

Dazn: Agcom punta il faro su pubblicità vietate a gioco d’azzardo. Se confermati illeciti società rischia salata sanzione