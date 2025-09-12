Tudor: l’Inter è una grande squadra”

Il derby d’Italia è alle porte: Inter-Juventus la classicissima del campionato italiano di Serie A.

Igor Tudor è pronto ad affrontari nerazzurri : “Vale più di tre punti – ecco le sue parole i in uno stralcio di n un’intervista con l’ex compagno Ciro Ferrara a Dazn -. A me questo peso piace, mi viene più facile preparare queste partite. L’Inter è una grande squadra, hanno due finali di Champions, arriveranno allo Stadium giocatori maturi. Noi ci giochiamo le nostre carte e poi vediamo chi sarà il migliore”. La lotta per lo scudetto:” Lotteremo anche noi per la vittoria… Io a inizio stagione in un paio di occasioni parlo delle nostre possibilità e poi per tutto l’anno non parlo di obiettivi, non parlo mai. Parlo di robe concrete, perché non si parla di obiettivi, gli obiettivi si raggiungono”.