Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, tegola Rrahamani Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie B - desigazionui 3^ giornata
Serie A – designazioni 3^ giornata
E' morto Paul Baccaglini , ex presidente del Palermo calcio

Serie A – designazioni 3^ giornata

Settembre 10, 2025
scritto daRedazione

CAGLIARI – PARMA    Sabato 13/09 h.15.00

FOURNEAU

GARZELLI – MINIUTTI

IV:      TURRINI

VAR:     CHIFFI

AVAR:       DOVERI

JUVENTUS – INTER    Sabato 13/09 h. 18.00

COLOMBO

PERETTI – PERROTTI

IV:      BONACINA

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:       ABISSO

FIORENTINA – NAPOLI     Sabato 13/09 h. 20.45

ZUFFERLI

BINDONI – TEGONI

IV:       COLLU

VAR:      AURELIANO

AVAR:        MERAVIGLIA

ROMA – TORINO    h. 12.30

AYROLDI

DI GIACINTO – CORTESE

IV:     PERENZONI

VAR:     DI BELLO

AVAR:     AURELIANO

ATALANTA – LECCE    h. 15.00

MANGANIELLO

CECCONI – ROSSI M.  

IV:      ZANOTTI

VAR:     MARINI

AVAR:     CHIFFI

PISA – UDINESE    h. 15.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV:     MUCERA

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      ABISSO

SASSUOLO – LAZIO    h. 18.00

TREMOLADA

FONTEMURATO – CAVALLINA

IV:       MARINELLI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAIRETTO

MILAN – BOLOGNA    h. 20.45

MARCENARO

BERTI – CECCON

IV:     RAPUANO

VAR:      FABBRI

AVAR:       PATERNA

H. VERONA – CREMONESE    Lunedì 15/09 h. 18.30

ARENA

ROSSI L. – BERCIGLI

IV:       CREZZINI

VAR:      PATERNA

AVAR:      GIUA

COMO – GENOA    Lunedì 15/09 h. 20.45

PICCININI

DI MONTE – REGATTIERI

IV:     MASSIMI

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SERRA

Settembre 10, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B - desigazionui 3^ giornata

Settembre 10, 2025
Articolo successivo

E' morto Paul Baccaglini , ex presidente del Palermo calcio

Settembre 10, 2025

Recommended for You