Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Donnarumma al Manchester City
Chiusa la Sessione estiva Calciomercato Serie A – Il Tabellone

Chiusa la Sessione estiva Calciomercato Serie A – Il Tabellone

Settembre 1, 2025
scritto daRedazione

Alle ore 20.00 si è chiusa la Sessione estiva Calciomercato 2025 , Serie A. Ecco tutti gli acquisti e le cessioni a cui si rferiscono tutti i contratti depositati in Lega Calcio. (Tabellone in fase di aggioirnamento)

Atalanta

acquisti

  • Zalewski (d, inter)
  • Samardzic (c, Udinese)
  • Brescianini (c, Frosinone)
  • Kossounou (d, Bayer Leverkusen)
  • Bakker (d, fp)
  • Bonfanti (d, fp)
  • Cittadini (d, fp)
  • Godfrey (d, fp)
  • Ahanor (d, Genoa)
  • Sulemana (a, Southampton)
  • Sportiello (p, Milan)
  • Krstovic (a, Lecce)
  • Musah (c, Milan)

cessioni

  • Retegui (a, Al-Qadsiah)
  • Ruggeri (d, Atletico Madrid)
  • Toloi (d, fc)
  • Rui Patricio (p, fc)
  • Musso (p, Atletico Madrid)
  • Adopo (c, Cagliari)
  • Piccoli (c, Cagliari)
  • Posch (d, fp)
  • Godfrey (d, Sheffield United)
  • El Bilal Tourè (a, Besiktas)
  • Palestra (d, Cagliari)
  • Giovane (c, Palermo)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

BOLOGNA

acquisti

  • Bernardeschi (a, svincolato)
  • Casale (d, Lazio)
  • Urbanski (c, fp)
  • Karlsson (a, fp)
  • Raimondo (a, fp)
  • Ilic (d, fp)
  • Corazza (d, fp)
  • Posch (d, fp)
  • Gillier (p, parametro zero)
  • Vitik (d, Sparta Praga)
  • Immobile (a, parametro zero)
  • Pobega (c, Milan)
  • Heggem (d, West Bromwich Albion)
  • Zortea (d, Cagliari)
  • Rowe (a, Marsiglia)

cessioni

  • Calabria (d, fp)
  • Pedrola (c, fp)
  • Bagnolini (p, prestito)
  • Gillier (p, Montreal)
  • Amey (d, Pianese)
  • Raimondo (a, Frosinone)
  • Ndoye (a, Nottingham Forest)
  • El Azzouzi (c, Auxerre)
  • Erlic (d, Midtjylland)
  • Corazza (d, Pescara)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestitoÌ

Cagliari

acquisti

  • Gaetano (c, Napoli)
  • Caprile (p, Napoli)
  • Piccoli (a, Atalanta)
  • Adopo (c, Atalanta)
  • Rog (c, fp)
  • Radunovic (p, fp)
  • Wieteska (d, fp)
  • Prelec (a, fp)
  • Veroli (d, fp)
  • Idrissi (d, fp)
  • Di Pardo (d, fp)
  • Borrelli (a, svincolato)
  • Folorunsho (c, Napoli)
  • Mazzitelli (c, Como)
  • Kilicsoy (a, Besiktas)
  • Sebastiano Esposito (a, Inter)
  • Palestra (d, Atalanta)
  • Zè Pedro (d, Porto)
  • Rodriguez (d, Penarol)
  • Belotti (a, Como)

cessioni

  • Hatzidiakos (d, Copenhagen)
  • Coman (a, fp)
  • Augello (d, fc)
  • Viola (c, fc)
  • Palomino (d, fc)
  • Jankto (c, fc)
  • Makoumbou (c, Samsunspor)
  • Sherri (p, Frosinone)
  • Scuffet (p, Pisa)
  • Marin (c, Aek Atene)
  • Wieteska (d, Kocaelispor)
  • Zortea (d, Bologna)
  • Veroli (d, Palermo)
  • Piccoli (a, Fiorentina)
  • Vinciguerra (a, Pescara)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

COMO

acquisti

  • Van Der Brempt (d, Salisburgo)
  • Alex Valle (d, Barcellona)
  • Baturina (a, Dinamo Zagabria)
  • Belotti (a, fp)
  • Ballet (a, fp)
  • Sala (d, fp)
  • Cerri (a, fp)
  • Verdi (c, fp)
  • Curto (d, fp)
  • Kovacik (d, fp)
  • Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia)
  • Addai (a, Az Alkmaar)
  • Kuhn (a, Celtic)
  • Perrone (c, Manchester City)
  • Jacobo Ramon (d, Real Madrid)
  • Menke (p, Internacional Porto Alegre)
  • Morata (a, Milan)
  • Cavlina (p, Dinamo Zagabria)
  • Posch (d, Bologna)

cessioni

  • Ikonè (a, fp)
  • Rispoli (c, Catanzaro)
  • Curto (d, Empoli)
  • Audero (p, Cremonese)
  • Fadera (c, Sassuolo)
  • Strefezza (a, Olympiacos)
  • Abildgaard (c, Sampdoria)
  • Azon (a, Ipswich Town)
  • Cutrone (a, Parma)
  • Engelhardt (c, Borussia Monchengladbach)
  • Jack (d, Spezia)
  • Belotti (a, Cagliari)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

CREMONESE

acquisti

  • Vandeputte (c, Catanzaro) riscatto
  • Okereke (a, fp)
  • Afena-Gyan (a, fp)
  • Sernicola (d, fp)
  • Quagliata (d, fp)
  • Floriani Mussolini (d, Lazio)
  • Nava (p, Milan)
  • Grassi (c, Empoli)
  • Pezzella (d, Empoli)
  • Audero (p, Como)
  • Zerbin (c, Napoli)
  • Baschirotto (d, Lecce)
  • Terracciano (d, Milan)
  • Bondo (c, Milan)
  • Silvestri (p, svincolato)
  • Sanabria (a, Torino)
  • Payero (c, Udinese)
  • Moumbagna (a, Marsiglia)
  • Vardy (a, svincolato)

cessioni

  • Falletti (c, Mantova)
  • Zunno (a, Crotone)
  • Antov (d, fp)
  • Drago (p, fp)
  • Gelli (c, fp)
  • Jungdal (p, Westerlo)
  • Lochoshvili (d, Norimberga)
  • Duca (d, Giana Erminio)
  • Fulignati (p, Empoli)
  • Quagliata (d, Deportivo La Coruna)
  • Zanimacchia (c, Modena)
  • Azzi (d, Monza)
  • Ravanelli (d, Monza)
  • Nasti (a, Empoli)
  • Afena-Gyan (a, Amed Sk)
  • Tannander (p, Farense)
  • Pickel (c, Espanyol)
  • Castagnetti (c, Cesena)
  • Tsadjout (a, Pescara)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

FIORENTINA

acquisti

  • Viti (d, Nizza)
  • Fazzini (c, Empoli)
  • Dzeko (a, svincolato)
  • Fagioli (c, Juventus)
  • Gosens (d, Union Berlino)
  • Gudmundsson (a, Genoa)
  • Fortini (d, fp)
  • Kouamè (a, fp)
  • Bianco (c, fp)
  • Valentini (d, fp)
  • Amatucci (c, fp)
  • Brekalo (a, fp)
  • Infantino (c, fp)
  • Christensen (p, fp)
  • Ikonè (a, fp)
  • Barak (c, fp)
  • Sabiri (c, fp)
  • Kospo (d, Barcellona)
  • Lezzerini (p, svincolato)
  • Sohm (c, Parma)
  • Piccoli (a, Cagliari)
  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)

cessioni

  • Kayode (d, Brentford)
  • Nico Gonzalez (a, Juventus)
  • Biraghi (d, Torino)
  • Cataldi (c, fp)
  • Folorunsho (c, fp)
  • Colpani (a, fp)
  • Zaniolo (a, fp)
  • Moreno (d, Levante)
  • Di Stefano (a, Carrarese)
  • Rubino (c, Carrarese)
  • Lucchesi (d, Monza)
  • Terracciano (p, Milan)
  • Sottil (a, Lecce)
  • Nzola (a, Pisa)
  • Brekalo (a, Real Oviedo)
  • Bianco (c, Paok)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

GENOA

acquisti

  • Stanciu (c, Damac)
  • Gronbaek (c, Rennes)
  • Kumer Celik (d, NS Mura)
  • Vogliacco (d, fp)
  • Marcandalli (d, fp)
  • Valentin Carboni (a, Inter)
  • Colombo (a, Milan)
  • Ostigard (d, Rennes)
  • Onana (c, Besiktas)
  • Cornet (a, West Ham)

cessioni

  • Badelj (c, fc)
  • Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina)
  • Zanoli (d, fp)
  • Pinamonti (a, fp)
  • Siegrist (p, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Cornet (a, fp)
  • Onana (c, fp)
  • Kassa (c, fp)
  • Ahanor (d, Atalanta)
  • Aramu (c, rescissione)
  • Yalcin (a, rescissione)
  • Bani (d, Palermo)
  • De Winter (d, Milan)
  • Vogliacco (d, Paok)
  • Ankeye (a, Entella)
  • Bohinen (c, Venezia)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

INTER

acquisti

  • Sucic (c, Dinamo Zagabria)
  • Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia)
  • Zalewski (c, Roma)
  • Palacios (d, fp)
  • Salcedo (a, fp)
  • Sebastiano Esposito (a, fp)
  • Pio Esposito (a, fp)
  • Bonny (a, Parma)
  • Diouf (c, Lens)
  • Akanji (d, Manchester City)

cessioni

  • Correa (a, Botafogo)
  • Stankovic (p, Venezia)
  • Arnautovic (a, fc)
  • F. Carboni (d, Empoli)
  • Valentin Carboni (a, Genoa)
  • Akinsanmiro (c, Pisa)
  • A. Stankovic (c, Club Brugge)
  • Buchanan (d, Villarreal)
  • Di Maggio (c, Padova)
  • Sebastiano Esposito (a, Cagliari)
  • Zalewski (c, Atalanta)
  • Fontanarosa (d, Avellino)
  • Asllani (c, Torino)
  • Pavard (d, Marsiglia)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

JUVENTUS

acquisti

  • Kalulu (d, Milan)
  • Kelly (d, Newcastle)
  • Di Gregorio (p, Monza)
  • Nico Gonzalez (a, Fiorentina)
  • Rugani (d, fp)
  • Kostic (c, fp)
  • Miretti (c, fp)
  • Tiago Djalo (d, fp)
  • Facundo Gonzalez (d, fp)
  • Gori (p, fp)
  • David (a, svincolato)
  • Conceicao (a, Porto)
  • Joao Mario (d, Porto)
  • Zeghrova (a, Lille)
  • Openda (a. Lipsia)

cessioni

  • Nicolussi Caviglia (c, Venezia)
  • Fagioli (c, Fiorentina)
  • Veiga (d, fp)
  • Kolo Muani (a, fp)
  • Mbangula (a, Werder Brema)
  • Alberto Costa (d, Porto)
  • Weah (d, Marsiglia)
  • Douglas Luiz (c, Nottingham Forest)
  • Arhur (c, Gremio)
  • Djalo (d, Besiktas)
  • Nico Gonzalez (a, Atletico Madrid)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LAZIO

acquisti

  • Tavares (d, Arsenal)
  • Dele Bashiru (c, Haytaspor)
  • Pellegrini (d, Juventus)
  • Rovella (c, Juventus)
  • Floriani Mussolini (d, fp)
  • Cataldi (c, fp)
  • Cancellieri (a, fp)
  • Gigot (d, Marsiglia)

cessioni

  • Casale (d, Bologna)
  • Marcos Antonio (c, San Paolo)
  • Tchaouna (a, Burnley)
  • Artistico (a, Spezia)
  • Floriani Mussolini (d, Cremonese)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

LECCE

acquisti

  • Perez (d, Curicò Unido)
  • Kouassi (d, Stade Lavallois)
  • Maleh (c, fp)
  • Pablo Rodriguez (a, fp)
  • Oudin (c, fp)
  • Faticanti (c, fp)
  • Camarda (a, Milan)
  • Ndaba (d, Kilmarnock)
  • Sottil (a, Fiorentina)
  • Siebert (d, Fortuna Dusseldorf)
  • Alex Sala (c, Cordoba)
  • Stulic (a, Charleroi)

cessioni

  • Sala (d, fp)
  • Karlsson (a, fp)
  • Bleve (p, Carrarese)
  • Rodriguez (a, Lech Poznan)
  • McJannet (c, Ternana)
  • Burnete (a, Juve Stabia)
  • Baschirotto (d, Cremonese)
  • Faticanti (c, Juventus Next Gen)
  • Krstovic (a, Atalanta)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

MILAN

acquisti

  • Saelemaekers (c, fp)
  • Adli (c, fp)
  • Okafor (a, fp)
  • Zeroli (c, fp)
  • Colombo (a, fp)
  • Bennacer (c, fp)
  • Ricci (c, Torino)
  • Modric (c, svincolato)
  • Terracciano (p, Fiorentina)
  • Estupinan (d, Brighton)
  • Jashari (c, Club Brugge)
  • De Winter (d, Genoa)
  • Athekame (d, Young Boys)
  • Rabiot (c, Marsiglia)
  • Odogu (d, Wolsfburg)

cessioni

  • Kalulu (d, Juventus)
  • Pellegrino (d, Boca Juniors)
  • Reijnders (c, Manchester United)
  • Jovic (a, fc)
  • Walker (d, fp)
  • Sottil (a, fp)
  • Felix (a, fp)
  • Abraham (a, fp)
  • Camarda (a, Lecce)
  • Theo Hernandez (d, Al Hilal)
  • Sportiello (p, Atalanta)
  • Pobega (c, Bologna)
  • Vasquez (p, rescissione)
  • Emerson Royal (d, Flamengo)
  • Liberali (c, Catanzaro)
  • Terracciano (d, Cremonese)
  • Thiaw (d, Newcastle)
  • Lazetic (a, Aberdeen)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

NAPOLI

acquisti

  • Beukema (d, Bologna)
  • De Bruyne (a, Manchester City)
  • Lang (a, Psv)
  • Lucca (a, Udinese)
  • Marianucci (d, Empoli)
  • Cajuste (c, fp)
  • Cheddira (a, fp)
  • Milinkovic-Savic (p, Torino)
  • Gutierrez (d, Girona)
  • Elmas (c, Lipsia)
  • Hojlund (a, Manchester United)

cessioni

  • Natan (d, Real Betis)
  • Gaetano (c, Cagliari)
  • Caprile (p, Cagliari)
  • Okafor (a, fp)
  • Billing (c, fp)
  • Scuffet (p, fp)
  • Rao (a, Bari)
  • Lindstrom (c, Wolfsburg)
  • Folorunsho (c, Cagliari)
  • Ngonge (a, Torino)
  • Zerbin (c, Cremonese)
  • Osimhen (a, Galatasaray)
  • Cajuste (c, Ipsiwich Town)
  • Simeone (a, Torino)
  • Raspadori (a, Atletico Madrid)
  • Cheddira (a, Sassuolo)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PARMA

acquisti

  • Pellegrino (a, Velez)
  • Ordonez (c, Velez) già preso a gennaio 2025
  • Joujou (a, fp)
  • Ndiaye (d, Troyes)
  • Sorensen (c, Midtjylland)
  • Frigan (a, Westerlo)
  • Troilo (d, Belgrano)
  • Britschgi (d, Lucerna)
  • Oristanio (a, Venezia)
  • Cutrone (a, Como)

cessioni

  • Cancellieri (a, fp)
  • Vogliacco (a, fp)
  • Bonny (a, Inter)
  • Mihaila (a, Caykur Rizerspor)
  • Sohm (c, Fiorentina)
  • Partipilo (a, Bari)
  • Kouda (c, Spezia)
  • Man (a, Psv)
  • Leoni (d, Liverpool)
  • Hainaut (d, Venezia)
  • Kowalski (a, Torreense)
  • Amoran (d, Cesena)
  • Joujou (a, Famalicao)
  • Sits (a, Atletico Madrid)
  • Camara (a, Gaziantep)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PISA

acquisti

  • Kandje Mbambi (d, Pisa)
  • Vural (c, Frosinone)
  • Lusuardi (d, Frosinone)
  • Mlakar (a, fp)
  • Beruatto (d, fp)
  • Jevsenak (c, fp)
  • Lisandru Tramoni (a, fp)
  • Giacomo Maucci (c, svincolato)
  • Akinsanmiro (c, Inter)
  • Scuffet (p, Cagliari)
  • Denoon (d, Zurigo)
  • Aebischer (c, Bologna)
  • Cuadrado (d, svincolato)
  • Nzola (a, Fiorentina)
  • Stengs (a, Feyenoord)
  • Lorran (c, Flamengo)
  • Raul Albiol (d, svincolato)
  • Bonfanti (d, Atalanta)

cessioni

  • Sernicola (d, fp)
  • Castellini (d, fp)
  • Solbakken (c, fp)
  • Abildgaard (c, fp)
  • Morutan (a, fp)
  • L. Tramoni (a, Zurigo)
  • Mlakar (a, Amiens)
  • Livieri (p, Pro Vercelli)
  • Bonfanti (p, Mantova)
  • Loria (p, Spezia)
  • Sala (c, Torres)
  • Beruatto (d, Spezia)
  • Raychev (a, Frosinone)
  • Lind (a, Nordsjaelland)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

ROMA

acquisti

  • El Aynaoui (c, Lens)
  • Kone (c, Borussia M.)
  • Hermoso (d, fp)
  • Kumbulla (d, fp)
  • Ferguson (a, Brighton)
  • Zelezny (p, Juventus)
  • Wesley (d, Flamengo)
  • Vasquez (p, svincolato)
  • Ghilardi (d, Verona)
  • Bailey (a, Aston Villa)
  • Ziolkowski (d, Legia Varsavia)
  • Tsimikas (d. Liverpool)

cessioni

  • Le Fee (c, Sunderland)
  • Dahl (d, Benfica)
  • Saelemaekers (c, fp)
  • Nelsson (d, fp)
  • Gorna-Douath (c, fp)
  • Abraham (a, Besiktas)
  • Pagano (c, Bari)
  • Shomurodov (a, Basaksehir)
  • Abdulhamid (d, Lens)
  • Solbakken (a, Nordsjaelland)
  • Kumbulla (d, Mallorca)
  • Salah-Eddine (d, Psv Eindhoven)
  • Darboe (c, Bari)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

SASSUOLO

acquisti

  • Muharemovic (d, Juventus Next Gen)
  • Pinamonti (a, fp)
  • Walukiewicz (d, Torino)
  • Turati (p, fp)
  • Alvarez (a, fp)
  • Tressoldi (d, fp)
  • Ceide (a, fp)
  • Antiste (a, fp)
  • Caligara (c, fp)
  • Ciervo (a, fp)
  • Kumi (c, fp)
  • D’Andrea (a, fp)
  • Russo (p, fp)
  • Fadera (c, Como)
  • Konè (c, Marsiglia)
  • Idzes (d, Venezia)
  • Candè (d, Venezia)
  • Vranckx (c, Wolfsburg)
  • Matic (c, svincolato)
  • Muric (p, Ipswich Town)
  • Cheddira (a, Napoli)
  • Coulibaly (d, leicester)

cessioni

  • Obiang (c, fc)
  • Ceide (a, Rosenborg)
  • Lovato (d, fp)
  • Moldovan (p, fp)
  • Mazzitelli (c, fp)
  • Verdi (c, fp)
  • Bonifazi (d, fp)
  • Velthuis (d, fp)
  • Kumi (c, Avellino)
  • D’Andrea (a, Avellino)
  • Laurienté (a, Sunderland)
  • Antiste (a, Rapid Vienna)
  • Nuamah (a, Catanzaro)
  • Ghion (c, Empoli)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

TORINO

acquisti

  • Pedersen (d, Feyenoord)
  • Biraghi (d, Fiorentina)
  • Sazonov (d, fp)
  • Silva (c, fp)
  • Seck (a, fp)
  • Pellegri (a, fp)
  • Anjorin (c, Empoli)
  • Ismajli (d, svincolato)
  • Ngonge (a, Napoli)
  • Israel (p, Sporting)
  • Zakaria Aboukhlal (a, Tolosa)
  • Simeone (a, Napoli)
  • Asllani (c, Inter)
  • Nkounkou (d, Eintracht)

cessioni

  • Seck (a, Partizan Belgrado)
  • Dellavalle (d, Modena)
  • Elmas (c, fp)
  • Sosa (d, fp)
  • Salama (a, fp)
  • Ricci (c, Milan)
  • Silva (a, Padova)
  • Pellegri (a, Empoli)
  • Walukiewicz (d, Sassuolo)
  • Milinkovic-Savic (p, Napoli)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

UDINESE

acquisti

  • Bertola (d, svincolato)
  • Atta (c, Metz)
  • Bayo (a, fp)
  • Esteves (d, fp)
  • Camara (c, Montpellier)
  • Nunziante (p, Benevento)
  • Piotrowski (c, Ludogorets)
  • Goglichidze (d, Empoli)
  • Buksa (a, Midtjylland)
  • Zanoli (d, Napoli)
  • Zaniolo (a, Galatasaray)

cessioni

  • Perez (d, Atletico Madrid)
  • Samardzic (c, Atalanta)
  • Bijol (d, Leeds)
  • Abankwah (d, Watford)
  • Tourè (d, fp)
  • Semedo (d, Watford)
  • Ebosse (d, Verona)
  • Kjerrumgaard (a, Watford)
  • Piana (p, Monopoli)
  • Lucca (a, Napoli)
  • Esteves (d, Alverca)
  • Buta (d, Eibar)
  • Thauvin (a, Lens)
  • Lautaro Giannetti (d, Antalyaspor)
  • Payero (c, Cremonese)
  • Pafundi (a, Sampdoria)
  • Brenner (a, Cincinnati)
  • Pizarro (a, Havre)

trattative

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

VERONA

acquisti

  • Kastanos (c, Salernitana)
  • Niasse (c, Young Boys)
  • Sarr (a, Lione)
  • Bernede (c, Losanna)
  • Mitrovic (a, fp)
  • Henry (a, fp)
  • Gunter (d, fp)
  • Kallon (a, fp)
  • Cruz (a, fp)
  • Lasagna (a, fp)
  • Giovane (a, svincolato)
  • Ebosse (d, Udinese)
  • Valentini (d, Fiorentina)
  • Yellu Santiago (c, svincolato)
  • Unai Nunez (d, Celta Vigo)
  • Bradaric (d, Salernitana)
  • Belghali (d, Mechelen)
  • Nelsson (d, Galatasaray)
  • Bella-Kotchap (d, Southampton)
  • Orban (a, Hoffenheim)
  • Al Musrati(c, Besiktas)
  • Faivre (c, Bournemouth)

cessioni

  • Coppola (d, Brighton)
  • Bradaric (d, fp)
  • Tengstedt (a, fp)
  • Daniliuc (d, fp)
  • Okou (a, fp)
  • Henry (a, Standard Liegi)
  • Praszelik (c, Cracovia)
  • Tavsan (a, Reggiana)
  • Calabrese (d, Carrarese)
  • Tchatchoua (d, Wolverhampton)
  • Braaf (a, svincolato)
  • Livramento (a, Casa Pia)
Settembre 1, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Donnarumma al Manchester City

Settembre 1, 2025

Recommended for You

Inter, Chivu:” bisogna imparare a gestire i momenti”

Torino, Baroni:”ora si va avanti e si lavora a testa bassa