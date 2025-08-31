Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Amichevole: Napoli-Catanzaro 2-1 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Thuram:"abbiamo provato a ribaltare il risultato, ma non ci siamo riusciti"
Torino, Baroni:”ora si va avanti e si lavora a testa bassa
Lazio, Sarri:"pensiamo solo a lavorare e crescere"

Torino, Baroni:”ora si va avanti e si lavora a testa bassa

Agosto 31, 2025
scritto daRedazione

Oggi la squadra è stata unita fino al 90′ e questo lo abbiamo cercato durante la settimana. È un processo di crescita, abbiamo tanti giocatori nuovi e sono andati via altri. C’è da lavorare, tanti ragazzi non hanno avuto molto minutaggio l’anno scorso e quindi serve mettere il primo mattone nella prestazione di squadra. Ora si va avanti e si lavora a testa bassa”. Così Marco Baroni, tecnico del Torino, a Sky Sport dopo il pareggio con la Fiorentina. “Le contestazioni? È la squadra che deve fare il primo passo verso i tifosi con compattezza e dedizione. Ora ci manca lucidità con la palla ma è un percorso e siamo appena partiti. Io sono fiducioso, ci prendiamo questa prestazione e andiamo avanti”.

Agosto 31, 2025
scritto daRedazione
Articolo precedente

Thuram:"abbiamo provato a ribaltare il risultato, ma non ci siamo riusciti"

Agosto 31, 2025
Articolo successivo

Lazio, Sarri:"pensiamo solo a lavorare e crescere"

Agosto 31, 2025

Recommended for You

Genoa, Viera:”Per come abbiamo giocato con Lecce e Juve meritavamo di più

Fiorentina, Pioli;:”sono soddisfatto di come abbiamo iniziato la stagione”

Cagliari , Pisacane;”mi dispiace meritavamo un epilogo diverso”