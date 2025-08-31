Cagliari , Pisacane;”mi dispiace meritavamo un epilogo diverso”

Fabio Pisacane, dopo la sconfitta sul campo del Napoli, è intervenuto al microfono di Dazn. “Non possiamo dire partita perfetta. Mi dispiace per i ragazzi perché meritavano un epilogo diverso, ma il calcio è questo: la settimana scorsa abbiamo preso un punto al 94′, stasera al 94′ l’abbiamo lasciato – ha spiegato l’allenatore del Cagliari -. Ma penso che si siano viste delle cose buone e credo che la squadra raccoglierà dalle prossime”.