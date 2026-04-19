Roma , Gasperini:”la squadra ha dato tutto fino alla fine”

Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo il pareggio con la Roma sono state piuttosto incisive, non solo sulla partita ma anche sulla situazione della sua squadra e sul contesto generale.

Gasperini ha lodato l’atteggiamento e l’approccio della sua squadra, parlando di come l’Atalanta abbia provato a vincere più della Roma, pur riconoscendo che nel secondo tempo la stanchezza è emersa. Questo fa capire come la sua squadra abbia dato tutto, ma la fatica, inevitabile a questo punto della stagione, abbia avuto il suo peso.

Il tecnicio giallorosso ha parlato del problema degli scontri diretti, Gasperini ha cercato di minimizzare un po’, ricordando che in passato la sua squadra era riuscita a essere in vantaggio in molte situazioni, ma che a volte, nonostante buone prestazioni, il risultato non fosse dalla parte dell’Atalanta. Questo sembra un modo per dire che, purtroppo, la squadra non è sempre riuscita a capitalizzare al massimo le occasioni tirando in ballo anche la questione infortunii che ha rallentato la corsa dei giallorossi.

Non potevano mancare domande sulla polemica con Claudio Ranieri Gasperini ha cercato di mantenere la calma su questo tema, rifiutandosi di entrare nel merito della lite a mezzo stampa con Ranieri. Ha dichiarato di essere stato “tirato dentro” alla vicenda e ha preferito non commentare, anche per rispetto dei tifosi. Ha poi aggiunto che è concentrato sulle ultime partite della stagione e sul finale di campionato, rimanendo positivo e determinato.