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Napoli,Conte: il secondo posto è il primo dei perdenti"
Lazio , ds Fabiani:”questo per noi è l’Anno Zero”
Serie A , finale primo tempo: Napoli-Lazio 0-1, Cancellieiri 5'

Lazio , ds Fabiani:”questo per noi è l’Anno Zero”

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione

Il ds della lazio Angelo Fabiani ai microfoni Daz, prima del match dei ciancelesti contro il Napoli.

“Oggi giochiamo una partita importante contro il Napoli, poi penseremo alla Coppa Italia contro l’Atalanta”. Abbiamo avuto tanti infortuni . Questo per noi è l’Anno Zero , con tanti giocani proiettati ai prossimi campionati”

“Castellanos non sostiutito a dovere ? Non è vero che non è stato sostituito adeguatamente, abbiamo preso Maldini , che è un’ottimo palleggiatore. Importante + come ricostruire l’ambiunte, facebdo sacrifici e lavorare , riportare tutte le componenenti attorno alla Lazio”.

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione
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