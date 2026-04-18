Lazio , ds Fabiani:”questo per noi è l’Anno Zero”

Il ds della lazio Angelo Fabiani ai microfoni Daz, prima del match dei ciancelesti contro il Napoli.

“Oggi giochiamo una partita importante contro il Napoli, poi penseremo alla Coppa Italia contro l’Atalanta”. Abbiamo avuto tanti infortuni . Questo per noi è l’Anno Zero , con tanti giocani proiettati ai prossimi campionati”

“Castellanos non sostiutito a dovere ? Non è vero che non è stato sostituito adeguatamente, abbiamo preso Maldini , che è un’ottimo palleggiatore. Importante + come ricostruire l’ambiunte, facebdo sacrifici e lavorare , riportare tutte le componenenti attorno alla Lazio”.