Inter-Cagliari 3-0: I Nerazzurri si avvicinano allo Scudetto

. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato una prestazione solida e convincente, confermando ancora una volta la sua superiorità in campionato.

Nella trentatreesima giornata di Serie A, l’Inter batte 3-0 il Cagliari e si avvicina ulteriormente allo scudetto, per il quale ora mancano solo 7 punti.

Nel primo tempo il Cagliari tiene bene e riospond e agli attacchi berazzurri: solo Di Marco e Pio Esposito crerano qualche probelma a Caprile. Nellla ripresa cambia tutto: 52′,Thuram sblocca da pochi passi su assist di Dimarco. Passano 4 minuti e dopo un’azione creata da Pio Esposito arriva la conclusione di Barella, che raddoppia e chiude i conti. Nel recupero, il tris di Zielinski (92′) che fissa il risultato sul definitivo 3-0. Chivu si porta momentaneamente a +12 sul Napoli atteso dalla Lazio: il titolo si avvicina. Pisacane resta a quota 33, momentaneamente a +6 sul terzultimo posto occupato da Cremonese e Lecce.

Con questa vittoria, l’Inter si porta a +12 sul Napoli secondo in classifica, renden al Maradona . Con solo cinque giornate rimaste, la squadra nerazzurra sembra ormai destinata a scrivere una nuova pagina della sua storia.

Il Cagliari: Lotta per la Salvezza

Il Cagliari, resta a quota 33 punti momentaneamente a+6 su Cremonese e Lecce . Questa sconfitta rappresenta un passo indietro nella sua lotta per la salvezza. I sardi, che avevano dato segnali di miglioramento nelle ultime settimane, non sono riusciti a mettere in difficoltà l’Inter.



IL TABELLINO



INTER-CAGLIARI 3-0



Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella (44′ st Diouf), Calhanoglu (40′ st Frattesi), Mkhitaryan (31′ st Zielinski), Dimarco (31′ st Luis Henrique); P. Esposito, Thuram (31′ st Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Mosconi, Alexiou. All.: Chivu



Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro (43′ st Belotti), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano (12′ st Deiola), Sulemana (31′ st Folorunsho), Obert (31′ st Zappa); S. Esposito, Borrelli (12′ st Mendy). A disp.: Sherri, Ciocci, Kilicsoy, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Trepy. All.: Pisacane



Arbitro: Marchetti

Marcatori: 7′ st Thuram, 11′ st Barella, 47′ st Zielinski

Ammoniti: S. Esposito (C), Borrelli (C)

Con questa vittoria, l’Inter si porta a +12 sulla seconda in classifica, rendendo ormai difficile per le inseguitrici recuperare il gap. Con solo cinque giornate rimaste, la squadra nerazzurra sembra ormai destinata a scrivere una nuova pagina della sua storia.