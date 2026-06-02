Piombino incorona Paltrinieri: il campione azzurro conquista la 10 km

L’edizione 2026 dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto di fondo si apre nel segno di Gregorio Paltrinieri. Nelle acque di Piombino, il fuoriclasse emiliano ha confermato il suo straordinario valore imponendosi nella gara inaugurale della 10 chilometri con il tempo di 1h48’25″7.

La prova maschile ha regalato grande spettacolo fino agli ultimi metri. Alle spalle di Paltrinieri ha chiuso Marcello Guidi, autore di una prestazione eccellente che gli ha consentito di conquistare il secondo posto e, soprattutto, la qualificazione diretta ai prossimi Campionati Europei. Terzo gradino del podio per Domenico Acerenza, completando così una tripletta delle Fiamme Oro che testimonia l’elevato livello della squadra.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Andrea Filadelli e Dario Verani, rispettivamente quarto e quinto al traguardo, protagonisti di una gara combattuta e ricca di cambi di ritmo.

Tra le donne il successo assoluto è andato alla spagnola Angela Martinez, capace di tagliare per prima il traguardo al termine di una prova condotta con grande autorevolezza. La soddisfazione italiana porta invece il nome di Linda Caponi, migliore delle azzurre e nuova campionessa italiana della specialità. Grazie alla sua prestazione, l’atleta dei Carabinieri ha inoltre ottenuto il pass per la rassegna continentale in programma a Parigi.

A completare il podio tricolore femminile sono state Giulia Berton e Alessia Ossoli, entrambe protagoniste di una gara solida che ha confermato l’ottimo stato di salute del movimento nazionale.

La manifestazione proseguirà fino al 7 giugno con altre sfide attese e importanti indicazioni in vista dei principali appuntamenti internazionali della stagione.