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Italia Under 17, pari spettacolo con la Danimarca: primo posto nel girone e qualificazione blindata

Italia Under 17, pari spettacolo con la Danimarca: primo posto nel girone e qualificazione blindata

Giugno 1, 2026
scritto daRedazione

La Italia Under 17 chiude al comando il Gruppo B della fase finale dell’Europeo di categoria dopo un emozionante 3-3 contro la Danimarca al Kalevi Central Stadium. Un pareggio ricco di gol e ribaltamenti che permette agli Azzurrini di conquistare il primo posto con 7 punti complessivi nel torneo in Estonia.

La partita si mette subito in salita per gli azzurrini, che vanno sotto al 14’ con la rete di Mikkel Bro Hansen, ma reagiscono con personalità trovando il pareggio al 24’ grazie a Edoardo Biondini. L’Italia cresce con il passare dei minuti e prima dell’intervallo completa la rimonta: al 42’ Lorenzo Dattilo firma il 2-1, seguito poco dopo dal gol di Andrea Donato al 45’, che porta il risultato sul 3-1.

Nella ripresa però la Danimarca non molla. Al 58’ Tobias Baden Ekstrand riapre il match e nel recupero, al 91’, Kerim Sejdic trova il gol del definitivo 3-3, sfruttando l’ultima occasione disponibile.

Nonostante il pareggio subito nel finale, la squadra italiana può festeggiare il primato nel girone e una prestazione complessivamente convincente, fatta di qualità offensiva e grande capacità di reazione nei momenti chiave della gara.

Giugno 1, 2026
scritto daRedazione
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