Berrettini vola ai quarti del Roland Garros: “Mi sento alla grande, voglio solo godermela”

Matteo Berrettini continua la sua corsa al Roland Garros 2026 e conquista i quarti di finale dopo una prestazione solida e convincente contro l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, sconfitto in tre set.

Al termine della partita, l’azzurro ha liberato tutta la tensione accumulata in campo, festeggiando in modo istintivo con il suo box, dove era presente anche il fratello Jacopo. Un momento di grande emozione per un giocatore che sta ritrovando continuità e fiducia dopo un periodo complicato segnato dagli infortuni.

Durante l’intervista sul campo, Berrettini ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Mi sento alla grande, grazie per il supporto. È per questo che ci alleniamo e che giochiamo, voglio godermi tutto questo”. Parole che raccontano un ritorno importante ai massimi livelli del tennis mondiale.

Il romano ha poi sottolineato quanto il percorso di recupero sia stato lungo e impegnativo, ma anche fondamentale per ritrovare il suo miglior tennis: “Dopo gli infortuni e i passi indietro, sono tornato a colpire la palla con fiducia grazie al mio team”.

Guardando al prosieguo del torneo, Berrettini mantiene i piedi per terra, pur senza nascondere le ambizioni. Ha riconosciuto la presenza di avversari di altissimo livello come Alexander Zverev, Jakub Menšík e Flavio Cobolli, ribadendo però la volontà di concentrarsi solo sul proprio gioco.

Infine, un pensiero anche su Jannik Sinner: Berrettini ha riconosciuto il valore straordinario del numero uno azzurro, sottolineando come i suoi successi recenti siano stati eccezionali e come sia destinato a tornare ancora più forte.

Ora per Berrettini si apre una nuova fase del torneo, con la consapevolezza di essere di nuovo competitivo ai massimi livelli e con il sogno di spingersi ancora più avanti a Parigi.