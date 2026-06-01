Roland Garros, Errani e Vavassori ancora avanti: semifinale a un passo

Continuano senza difficoltà il loro percorso al Roland Garros Sara Errani e Andrea Vavassori, che nel doppio misto confermano tutto il loro valore da teste di serie numero uno.
La coppia azzurra ha superato agevolmente i quarti di finale, dominando la sfida contro la kazaka Anna Danilina e lo statunitense J. J. Tracy con un netto 6-2 6-2, in un match mai davvero in discussione.
Con questo successo, Errani e Vavassori si portano a due sole vittorie dalla riconferma del titolo a Parigi e dall’accesso alla finale.
In semifinale li attende ora una sfida più impegnativa contro una delle due coppie rimaste: da un lato la testa di serie numero quattro formata da Desirae Krawczyk e Neal Skupski, dall’altro il duo composto dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Édouard Roger-Vasselin.
Il sogno di confermarsi campioni a Parigi resta più vivo che mai.