Roland Garros, Berrettini domina Rinderknech: l’azzurro vola al terzo turno

Grande prestazione di Matteo Berrettini al Roland Garros. Nella suggestiva cornice serale del Philippe-Chatrier, il tennista romano ha superato con autorità il francese Arthur Rinderknech, testa di serie numero 22 del torneo, conquistando l’accesso al terzo turno dello Slam parigino.

Berrettini si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4, mostrando solidità al servizio, aggressività nei momenti chiave e una condizione fisica sempre più convincente. Una vittoria netta e maturata grazie a una prestazione attenta e continua, senza particolari cali durante l’incontro.

Davanti al pubblico francese, tutto schierato a sostegno di Rinderknech, l’azzurro ha mantenuto grande lucidità, gestendo con esperienza i momenti più delicati del match. Fondamentale il rendimento con la prima di servizio e la capacità di sfruttare le occasioni nei game decisivi di ogni set.

Per Berrettini si tratta di un segnale importante nel suo percorso di rilancio dopo i problemi fisici degli ultimi mesi. Il romano sembra ritrovare fiducia e continuità proprio in uno dei palcoscenici più prestigiosi del tennis mondiale.

Con questa vittoria, il tennis italiano continua a sorridere al Roland Garros, confermando l’ottimo momento degli azzurri nel circuito internazionale. Ora Berrettini guarda avanti con ambizione, pronto a giocarsi le sue chance anche nei prossimi turni del torneo parigino.