Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Napoli, tifosi :Allegri... ma non troppo. Entusiasmo, dubbi e grandi aspettative per il nuovo corso azzurro
Fiorentina Primavera campione d’Italia: Parma battuto 2-1, viola sul tetto d’Italia dopo 43 anni
Milano si prepara ai Mondiali 2026: tra storie, musica e magia del calcio. "Tutto molto Bello" Biblioteca dello Sport Gianni Mura

Fiorentina Primavera campione d’Italia: Parma battuto 2-1, viola sul tetto d’Italia dopo 43 anni

Maggio 29, 2026
scritto daRedazione

La Fiorentina Primavera torna sul tetto d’Italia dopo 43 anni. Al Viola Park la formazione viola conquista il campionato battendo in finale il Parma con il punteggio di 2-1, al termine di una sfida intensa e combattuta.

Un trionfo storico per il club toscano, che interrompe un’attesa lunghissima e riporta il titolo giovanile a Firenze dopo oltre quattro decenni. La squadra viola ha saputo gestire la pressione della finale, colpendo nel momento decisivo della gara e resistendo al tentativo di rimonta degli emiliani nel finale.

Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di tensione, la partita si sblocca al 74’: Braschi realizza con freddezza il calcio di rigore che porta avanti la Fiorentina e accende il pubblico del Viola Park. Il Parma prova a reagire, ma i viola trovano anche il raddoppio all’83’ grazie alla rete di Kouadio, bravo a chiudere una rapida azione offensiva.

Gli emiliani non si arrendono e a due minuti dalla fine riaprono il match con Mikolajewaki, firmando il 2-1 che regala un finale carico di emozioni. Nonostante la pressione negli ultimi minuti, la Fiorentina difende il vantaggio e può finalmente festeggiare uno scudetto atteso da 43 anni.

Maggio 29, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Napoli, tifosi :Allegri... ma non troppo. Entusiasmo, dubbi e grandi aspettative per il nuovo corso azzurro

Maggio 29, 2026
Articolo successivo

Milano si prepara ai Mondiali 2026: tra storie, musica e magia del calcio. "Tutto molto Bello" Biblioteca dello Sport Gianni Mura

Maggio 29, 2026

Recommended for You

La Fiorentina vince ilTorneo di Viareggio 2026 , 4-1 al Rijeka

Fiorentina in Finale al Torneo di Viareggio 2026: Un Trionfo del Settore Giovanile Viola

Calcio Giovanile, 43° Torneo ‘PECCI’ . Le squadre partecipanti

Philadelphia, Lega Calcio Serie A e Centro Sportivo Italiano scendono di nuovo in campo

Il Calcio malato. Follia in campo, calciatore tredicenne picchiato dal papà di un avversario