Fiorentina Primavera campione d’Italia: Parma battuto 2-1, viola sul tetto d’Italia dopo 43 anni

La Fiorentina Primavera torna sul tetto d’Italia dopo 43 anni. Al Viola Park la formazione viola conquista il campionato battendo in finale il Parma con il punteggio di 2-1, al termine di una sfida intensa e combattuta.

Un trionfo storico per il club toscano, che interrompe un’attesa lunghissima e riporta il titolo giovanile a Firenze dopo oltre quattro decenni. La squadra viola ha saputo gestire la pressione della finale, colpendo nel momento decisivo della gara e resistendo al tentativo di rimonta degli emiliani nel finale.

Dopo un primo tempo equilibrato e ricco di tensione, la partita si sblocca al 74’: Braschi realizza con freddezza il calcio di rigore che porta avanti la Fiorentina e accende il pubblico del Viola Park. Il Parma prova a reagire, ma i viola trovano anche il raddoppio all’83’ grazie alla rete di Kouadio, bravo a chiudere una rapida azione offensiva.

Gli emiliani non si arrendono e a due minuti dalla fine riaprono il match con Mikolajewaki, firmando il 2-1 che regala un finale carico di emozioni. Nonostante la pressione negli ultimi minuti, la Fiorentina difende il vantaggio e può finalmente festeggiare uno scudetto atteso da 43 anni.