La Fiorentina vince ilTorneo di Viareggio 2026 , 4-1 al Rijeka

La Fiorentina ha vinto il 76/o torneo mondiale giovanile Viareggio Cup battendo 4-1 il Rijeka nella finale disputata allo stadio dei Pini. La squadra viola ha vinto dopo i supplementari. Le reti: nel primo tempo ha segnato Croci al 17′, poi ha pareggiato al 18′ della ripresa Grulovic. ne primo tempo supplementare i Viola vanno in vanmtaggio con Croci co una doppietta al 3′ ed al 10′. Nel secondo tempo extra time un calcio di il trasformato da Cianciulli. consegna la Viuareggio Cup alla Fiorentina squadra Primavera.