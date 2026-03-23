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Serie A, arriva il Codice di Autoregolamentazione: più trasparenza e regole per i club
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Serie A, arriva il Codice di Autoregolamentazione: più trasparenza e regole per i club

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione

Roma, 23 marzo 2026 – La Lega Serie A ha annunciato oggi l’adozione ufficiale di un Codice di Autoregolamentazione destinato a tutti i club partecipanti al massimo campionato italiano. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza, la sostenibilità economica e la governance interna delle società calcistiche.

Il Codice, che si applicherà immediatamente, introduce una serie di regole volontarie ma vincolanti per i club, con l’intento di prevenire problemi finanziari, irregolarità e comportamenti non conformi ai principi etici dello sport. Tra le novità principali:

  • Trasparenza economica: le società dovranno rendere pubblici in modo chiaro i bilanci e le operazioni finanziarie, migliorando il monitoraggio da parte della Lega.
  • Sostenibilità finanziaria: limiti e controlli più rigorosi sui costi e sugli investimenti dei club, per evitare debiti e garantire stabilità a lungo termine.
  • Governance e gestione interna: regole più dettagliate sulla conduzione societaria e sulle responsabilità dei dirigenti, con procedure standard per decisioni strategiche.
  • Etica e comportamento: standard interni volti a prevenire pratiche scorrette o in contrasto con i principi dello sport professionistico.

Il presidente della Lega Serie A ha sottolineato che il Codice non sostituisce le norme ufficiali della FIGC o della UEFA, ma rappresenta un impegno volontario dei club a mantenere elevati standard di gestione e correttezza, riducendo il rischio di sanzioni o crisi finanziarie.

L’iniziativa arriva in un momento di forte attenzione alla governance del calcio italiano, dopo anni in cui alcune società hanno dovuto affrontare difficoltà economiche e problematiche di gestione. Il Codice di Autoregolamentazione rappresenta quindi un passo concreto verso un campionato più solido e credibile, capace di attrarre investitori e garantire stabilità sportiva ed economica.

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