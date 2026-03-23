Napoli, relax per Conte: allenamenti affidati a Stellini in vista del rush finale

NAPOLI – Una pausa programmata, in un calendario fitto di impegni. In un clima di crescente intensità per la volata di fine stagione, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha usufruito oggi di un giorno di riposo, lasciando momentaneamente la guida degli allenamenti al suo vice Cristian Stellini.

Con ben 13 giocatori assenti impegnati con le rispettive nazionali in vista delle qualificazioni ai Mondiali e amichevoli internazionali, il club partenopeo ha deciso di concedere al tecnico un momento di relax previsto e concordato con la società. La squadra, priva di molti titolari, ha dunque lavorato a Castel Volturno sotto l’occhio vigile dello staff, mentre Conte si è preso una pausa per ricaricare energie e trascorrere tempo con la famiglia.

La decisione arriva dopo tre giorni di riposo concessi in seguito alla vittoria esterna contro il Unione Sportiva Cagliari: un piccolo break in una stagione lunga e impegnativa, con impegni di campionato, Coppa e scontro per i posti di vertice.

Una scelta che riflette la gestione attenta delle risorse umane e fisiche in casa Napoli: la squadra ha bisogno di recuperare fiato, e il tecnico salentino, noto per l’intensità delle sue preparazioni, ha approfittato della sosta per trovare nuova carica. La panchina verrà dunque guidata da Stellini, in attesa del ritorno dei nazionali e di una ripresa degli allenamenti a pieno regime nei prossimi giorni.

Questa parentesi di pausa segna un momento di riflessione per Conte e il Napoli, che continuano la loro corsa verso gli obiettivi stagionali tra campionato e qualificazione in Champions League.