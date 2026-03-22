Roma di misura, basta Vaz: Lecce battuto all’Olimpico



Una rete nella ripresa decide una gara bloccata: i giallorossi tornano al successo, salentini ordinati ma poco incisivi

La Roma ritrova tre punti pesanti davanti al proprio pubblico superando il Lecce per 1-0 al termine di una partita più combattuta che spettacolare. A decidere è una giocata nella ripresa, di Robino Vaz che spezza l’equilibrio di un match rimasto a lungo inchiodato sullo 0-0.

Il primo tempo scorre su ritmi contenuti, con la Roma padrona del possesso ma poco incisiva negli ultimi metri. Il Lecce si chiude con ordine, difende compatto e concede pochissimi spazi, provando a colpire in contropiede senza però riuscire a impensierire seriamente la retroguardia giallorossa.

La svolta arriva al 57’: Robinio Vaz si fa trovare pronto in area e sfrutta al meglio il cross morbido di Hermoso , firmando il gol che rompe l’equilibrio e accende l’Olimpico. Da quel momento la Roma gestisce con maggiore sicurezza, abbassando i ritmi e controllando il gioco. Qualche ripartenza del Lecce , la più pericolosa con Pierotti di etsta a colpo sicuro Hermoso respinge sulla linea.

Nel finale il Lecce prova a reagire, alzando il baricentro alla ricerca del pareggio, ma la difesa romanista regge senza concedere vere occasioni. I padroni di casa amministrano il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una vittoria fondamentale per morale e classifica. I giallorossi rirpendono la Juvein classifica entranbe dietro al Como.

Successo sofferto ma prezioso per la Roma, che ritrova continuità. Il Lecce esce invece a testa alta: organizzazione e disciplina non bastano, ma la prestazione resta incoraggiante.

TABELLINO ROMA-LECCE

ROMA-LECCE 1-0

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 6 (46′ Ghilardi 6), Ndicka 6.5, Hermoso 7; Rensch 6, El Ayanoui 5.5 (57′ Robinio Vaz 7), Cristante 6.5, Tsimikas 5 (75′ Angelino 6); Pellegrini 6 (79′ Venturino 6), Pisilli 5,5; Malen 6 (75′ Arena 6). All. Gasperini.

LECCE (4-2-3-1): Falcone 6; Veiga 6, Tiago Gabriel 6.5, Siebert 5.5, Gallo 5.5; Ramadani 5.5 (85′ Sala sv), Ngom 6; Pierotti 6,5 (85′ Helgason sv), Gandelman 5.5 (61′ Fofana 6), Banda 5.5 (67′ N’Dri 6); Stulic 5 (61′ Cheddira 5.5). All. Di Francesco.

Marcatori: 57′ Robinio Vaz

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Angelino (R), Pierotti (L), Pisilli (R), Veiga (L)