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Internazionli dìItalia Roma in attesa di Sinner: sfida a Rublev per un posto in semifinale
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Internazionli dìItalia Roma in attesa di Sinner: sfida a Rublev per un posto in semifinale

Maggio 14, 2026
scritto daRedazione

Tutto pronto agli Internazionali d’Italia 2026 per uno dei quarti di finale più attesi del torneo: Jannik Sinner affronta Andrey Rublev in una sfida che vale l’accesso alle semifinali sul rosso del Foro Italico.

Il match è in programma giovedì 14 maggio 2026, giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma. L’orario ufficiale non è ancora stato comunicato, ma la sfida rientrerà nel programma del campo centrale.

Sinner si presenta all’appuntamento dopo un percorso convincente: ha superato Ofner, Popyrin e il connazionale Pellegrino, mostrando solidità e grande continuità davanti al pubblico di casa.

Rublev ha invece raggiunto i quarti eliminando Kecmanovic, Davidovich Fokina e Basilashvili, confermandosi avversario ostico e sempre competitivo nei tornei di alto livello.

Nei precedenti tra i due, il bilancio sorride all’azzurro: Jannik Sinner conduce 7-3 nei confronti diretti. L’ultimo incrocio risale al Roland Garros 2025, dove l’italiano ebbe la meglio in tre set.

inner-Rublev, dove vederla in tv

Sinner-Rublev sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.

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