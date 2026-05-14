Inter da leggenda: Lazio ko 2-0, Chivu conquista anche la Coppa Italia

(Serena Albino) – L’Inter scrive un’altra pagina memorabile della propria storia e conquista la Coppa Italia 2025-26. Allo Stadio Olimpico di Roma, i nerazzurri superano 2-0 la Lazio e completano una straordinaria doppietta dopo il trionfo in campionato.
Per Cristian Chivu è una stagione da sogno: al primo anno sulla panchina interista arrivano subito Scudetto e Coppa Italia. Un successo che consegna all’Inter la decima coppa nazionale della sua storia, confermando il grande lavoro svolto dal tecnico rumeno.
La finale si indirizza già nei primi minuti. Al 14’, sugli sviluppi di un corner battuto da Federico Dimarco, è sfortunato Adam Marusic, che nel tentativo di anticipare gli avversari devia il pallone nella propria porta, regalando il vantaggio ai nerazzurri.
La Lazio prova a reagire, ma l’aggressività e l’intensità dell’Inter mettono continuamente in difficoltà la squadra biancoceleste. Al 35’ arriva infatti il colpo che chiude virtualmente la partita: Nuno Tavares perde ingenuamente palla sotto pressione di Denzel Dumfries, che serve un assist perfetto a Lautaro Martínez. L’attaccante argentino deve soltanto appoggiare in rete il pallone del definitivo 2-0.
Nel secondo tempo la formazione guidata da Maurizio Sarri, assente per squalifica, tenta di riaprire il match soprattutto con Tijjani Noslin e Boulaye Dia, ma trova sulla propria strada un attento Josep Martínez, decisivo in più occasioni.
Nel finale cresce anche il nervosismo in campo dopo un duro intervento di Pedro Rodríguez su Dimarco, episodio che accende un parapiglia tra i giocatori. Dopo i minuti di recupero arriva però il triplice fischio che fa esplodere la festa nerazzurra.
L’Inter chiude così una stagione straordinaria, dominando anche la finale di Coppa Italia e confermandosi la squadra più forte del calcio italiano.
IL TABELLINO
LAZIO-INTER 0-2
Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (72’ Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (78’ Pedro), Patric (46’ Rovella), Taylor; Isaksen (66’ Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72’ Dia). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Cataldi. All.: Ianni (squalificato Sarri)
Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (77’ Carlos Augusto); Dumfries (68’ Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (68’ Mkhitaryan), Dimarco; Thuram (82’ Diouf), Lautaro (77’ Bonny). A disp.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Acerbi, Frattesi, Calhanoglu, Darmian, Cocchi, Mosconi, Esposito. All.: Chivu
Arbitro: Guida
Marcatori: 14’ aut. Marusic (I), 35’ Lautaro (I)
Ammoniti: Bisseck (I), Bastoni (I), Gila (L), Dimarco (I), Pedro (L), Zaccagni (L), Barella (I)
foto : A.Fraioli