Volley:30 convocate da Julio Velsaco per la Nations League

Una selezione che unisce esperienza internazionale e nuovi talenti, confermando l’ossatura della Nazionale campione olimpica e aprendo allo stesso tempo spazio a giovani in forte crescita. Tra le protagoniste più attese ci sono naturalmente Paola Egonu, Alessia Orro, Myriam Sylla e Anna Danesi, colonne portanti del gruppo azzurro, ma non mancano novità interessanti e profili emergenti pronti a mettersi in mostra nel torneo internazionale.

Nel reparto palleggiatrici spiccano Alessia Orro e Carlotta Cambi, affiancate dalle giovani Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli e Francesca Scola. Tra i liberi Velasco punta sull’esperienza di Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino insieme a Ilenia Moro e Federica Pelloni.

Grande profondità anche nel ruolo di opposto, dove oltre a Paola Egonu trovano spazio Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Merit Adigwe e Binto Diop. In banda occhi puntati su Myriam Sylla, Loveth Omoruyi ed Ekaterina Antropova, inserita nel gruppo anche come schiacciatrice, insieme alle giovani Stella Nervini, Gaia Giovannini e Alice Tanase.

Al centro il ct si affida alla leadership di Anna Danesi e Sarah Fahr, con Linda Nwakalor, Yasmina Akrari, Katja Eckl e Linda Manfredini a completare un reparto molto competitivo.

L’obiettivo dell’Italia è confermarsi ai vertici del volley mondiale dopo gli straordinari risultati delle ultime stagioni. La VNL rappresenterà il primo grande banco di prova dell’estate azzurra in vista degli appuntamenti internazionali più importanti del 2026.