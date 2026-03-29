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Vero Volley Milano in finale Scudetto: Scandicci ko 3‑1
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Vero Volley Milano in finale Scudetto: Scandicci ko 3‑1

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

La Serie A1 Femminile di volley entra nel momento più emozionante: la finale Scudetto. A conquistare l’ultimo atto della stagione 2025/26 è stata Vero Volley Milano, che ha superato Savino Del Bene Scandicci con un convincente 3‑1 complessivo nelle semifinali.

Prestazione dominante

Milano ha chiuso la serie con autorità, mostrando una solidità sia in attacco che a muro. La vittoria decisiva è arrivata con parziali netti: 25‑16, 25‑22, 25‑22, 25‑17, un punteggio che sottolinea la capacità di gestire i momenti chiave della partita e la profondità del roster.

Milano attende ora l’avversaria che uscirà dalla serie tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara.

Marzo 29, 2026
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