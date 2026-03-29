Bosnia-Italia, Gattuso carica gli azzurri: “Serve lucidità, sarà una battaglia”

COVERCIANO – Clima di concentrazione e tensione controllata nel ritiro azzurro di Coverciano, dove l’Italia prepara una sfida delicatissima contro la Bosnia.

A prendere la parola è stato il commissario tecnico Gennaro Gattuso, che ha voluto mettere subito in chiaro il tono della partita: niente illusioni, servirà una prova di maturità.

“Sarà una gara difficilissima”, ha dichiarato il tecnico, sottolineando come l’aspetto mentale sarà decisivo più di qualsiasi schema tattico. L’ex centrocampista ha insistito sulla necessità di affrontare la partita con serenità, evitando di farsi schiacciare dalla pressione. Un messaggio chiaro alla squadra, chiamata a dimostrare solidità psicologica oltre che qualità tecniche.

Gattuso, infatti, sembra voler allontanare i fantasmi del passato recente, puntando su un gruppo più libero mentalmente. L’obiettivo è semplice quanto impegnativo: giocare con lucidità, senza paura, mantenendo equilibrio nei momenti chiave della gara.

Nel frattempo, la preparazione non è stata priva di ostacoli. Il maltempo previsto in Bosnia, con neve nella zona di Zenica, ha costretto lo staff a modificare il programma di allenamento. La rifinitura è rimasta a Coverciano, mentre la partenza è stata posticipata, segno di una vigilia tutt’altro che tranquilla anche dal punto di vista logistico.

A rendere l’atmosfera ancora più incandescente ci pensa il contesto ambientale. In Bosnia si preannuncia uno stadio caldo e ostile, anche alla luce delle recenti polemiche legate ad alcune esultanze azzurre considerate provocatorie. Un elemento che potrebbe aumentare ulteriormente la pressione sulla squadra italiana.

Nonostante tutto, dal ritiro filtra fiducia. Il gruppo appare compatto e determinato, consapevole dell’importanza della sfida. Gattuso lo sa bene: servirà una partita sporca, intensa, probabilmente decisa dagli episodi.

Il messaggio finale del commissario tecnico è chiaro: testa fredda e cuore caldo. Perché contro la Bosnia non basterà giocare bene, ma sarà fondamentale saper soffrire.

E, soprattutto, non sbagliare.