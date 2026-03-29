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Kimi Antonelli domina a Suzuka e conquista il Gran Premio del Giappone 2026

Kimi Antonelli domina a Suzuka e conquista il Gran Premio del Giappone 2026

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

Suzuka, 29 marzo 2026 – Un’altra giornata storica per la Formula 1 italiana: Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, ha conquistato la vittoria al Gran Premio del Giappone 2026, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della stagione.

Partito dalla pole position, Antonelli ha gestito magistralmente la gara sul Circuito di Suzuka, mantenendo il comando fin dai primi giri e respingendo gli attacchi di rivali agguerriti come Oscar Piastri su McLaren e Charles Leclerc su Ferrari. La sua performance gli consente di salire in testa al Campionato del Mondo Piloti 2026, per la prima volta nella carriera.

Una pole trasformata in vittoria

Le qualifiche avevano già mostrato il ritmo impressionante di Antonelli: la pole position è arrivata davanti al compagno di squadra George Russell, confermando la forza della Mercedes su un tracciato notoriamente tecnico e impegnativo.

Durante la gara, momenti chiave come la Safety Car e alcuni sorpassi spettacolari hanno messo alla prova i piloti, ma Antonelli è rimasto sempre lucido e concentrato, mostrando maturità e talento da veterano.

Antonelli al termine della corsa:

“È stata una gara fantastica, con un team incredibile alle spalle. Suzuka è sempre una pista speciale e riuscire a vincere qui è un’emozione unica,” ha dichiarato Antonelli al termine della corsa.

Il podio e il Campionato

  • 1° Kimi Antonelli (Mercedes)
  • 2° Oscar Piastri (McLaren)
  • 3° Charles Leclerc (Ferrari)

Con questo risultato, Antonelli consolida il suo vantaggio nel campionato e regala ai tifosi italiani un’altra giornata da ricordare. Suzuka, con le sue curve iconiche e il caratteristico layout ad “otto”, conferma ancora una volta di essere uno dei circuiti più amati dai piloti e dagli appassionati di Formula 1.

ORDINE D’ARRIVO GP GIAPPONE F1 2026

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Charles Leclerc (Ferrari) 

4 George Russell (Mercedes)

5 Lando Norris (McLaren)

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 

7 Pierre Gasly (Alpine)

8 Max Verstappen (Red Bull Racing)

9 Liam Lawson (Racing Bulls)

10 Esteban Ocon Haas (F1 Team)

11 Nico Hulkenberg (Audi)

12 Isack Hadjar (Red Bull Racing)

13 Gabriel Bortoleto (Audi)

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15 Carlos Sainz (Williams)

16 Franco Colapinto (Alpine)

17 Sergio Perez (Cadillac)

18 Fernando Alonso (Aston Martin)

19 Valtteri Bottas (Cadillac)

20 Alexander Albon (Williams)

RITIRATI

21 Lance Stroll (Aston Martin)

22 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

RISULTATI E CLASSIFICA GP GIAPPONE F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader
2 Oscar Piastri McLaren +13.722
3 Charles Leclerc Ferrari +15.270
4 George Russell Mercedes +15.754
5 Lando Norris McLaren +23.479
6 Lewis Hamilton Ferrari +25.037
7 Pierre Gasly Alpine +32.340
8 Max Verstappen Red Bull Racing +32.677
9 Liam Lawson Racing Bulls +50.180
10 Esteban Ocon Haas F1 Team +51.216
11 Nico Hulkenberg Audi +52.280
12 Isack Hadjar Red Bull Racing +56.154
13 Gabriel Bortoleto Audi +59.078
14 Arvid Lindblad Racing Bulls +59.848
15 Carlos Sainz Williams +65.008
16 Franco Colapinto Alpine +65.773
17 Sergio Perez Cadillac +92.865
18 Fernando Alonso Aston Martin 1 giro
19 Valtteri Bottas Cadillac 1 giro
20 Alexander Albon Williams 2 giri
21 Lance Stroll Aston Martin —
22 Oliver Bearman Haas F1 Team —

Posizione            Pilota     Scuderia              Punti

1             Andrea Kimi Antonelli    Mercedes           72

2             George Russell  Mercedes           63

3             Charles Leclerc  Ferrari  49

4             Lewis Hamilton Ferrari  41

5             Lando Norris      McLaren              25

6             Oscar Piastri       McLaren              21

7             Oliver Bearman Haas      17

8             Pierre Gasly        Alpine   15

9             Max Verstappen              Red Bull               12

10           Liam Lawson      Racing Bulls        10

11           Arvid Lindblad   Racing Bulls        4

12           Isack Hadjar       Red Bull               4

13           Gabriel Bortoleto            Audi      2

14           Carlos Sainz        Williams               2

15           Franco Colapinto             Alpine   1

16           Esteban Ocon    Haas      1

17           Alexander Albon              Williams               0

18           Nico Hulkenberg              Audi      0

19           Sergio Perez      Cadillac 0

20           Valtteri Bottas   Cadillac 0

21           Fernando Alonso             Aston Martin     0

22           Lance Stroll         Aston Martin     0

Marzo 29, 2026
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