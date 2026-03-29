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Sabalenka domina a Miami: Gauff battuta in finale

Marzo 29, 2026
scritto daRedazione

Aryna Sabalenka si conferma regina del circuito WTA conquistando il titolo al Miami Open. La tennista bielorussa ha superato in finale Coco Gauff nquistando il suo terzo trofeo stagionale con una vittoria per 6-2, 4-6, 6-3 in oltre due ore di gioco con una prestazione autorevole, fatta di potenza, precisione e grande solidità mentale.

Fin dalle prime battute, Aryna Sabalenka ha imposto il proprio ritmo, mettendo in difficoltà la giovane statunitense con un servizio incisivo e colpi profondi da fondo campo. Gauff ha tentato di restare agganciata al match, mostrando sprazzi del suo talento e della sua velocità, ma non è riuscita a contenere la pressione costante dell’avversaria.

La finale si è sviluppata a senso unico nei momenti decisivi, con Sabalenka capace di alzare ulteriormente il livello nei punti chiave. La numero uno del mondo ha così portato a casa un titolo prestigioso, consolidando la sua leadership nel ranking e lanciando un segnale forte alle rivali in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Per Gauff resta comunque un torneo positivo: il percorso fino alla finale conferma la sua crescita e la sua presenza stabile tra le protagoniste del tennis mondiale.

Il successo di Miami rappresenta un ulteriore tassello nella stagione brillante di Sabalenka, sempre più punto di riferimento del circuito femminile.

Marzo 29, 2026
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