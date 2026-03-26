Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Bastoni , migiorano le condizioni fisiche , il difensore verso il rientro Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
La FIGC cambia le regole del mercato: nuova stretta sui conti, più libertà per i club virtuosi
Wta 1000 Miami: Sinner in semifinale, sconfitto Tiafoe in due set
Italia -Iranda del Nord ... ci siamo! Le formazioni ufficiali

Wta 1000 Miami: Sinner in semifinale, sconfitto Tiafoe in due set

Marzo 26, 2026
scritto daRedazione

6-2, 6-2 , con 14 ace in 1, e 11minuti , Sinner si sbarazza di Francis Tiafoe , ultimo americano ancora in gara al WTA 1000 di Miami.

Parte male lo statuinintese , Sinner conquista due break nel primo set aggiudicandoselo 6-2. Nel secono set Tiafoe tenta una reazione , al cospetto di un Sinner che sbaglia poco e ripete come nel primio set due break che lo porano alla vittoria finale ancora per 6-2.In semifinale Sinner attende uno tra Zverev o, Cerundolo.

Le parole di Sinner

“L’inzio della partita è molto importante e quando si parte cn um break di vantaggio ti da fiducia: Ci possono essere degli alti e bassi , io cerco di irmanere calmo , questa è stata la chiave”.

” Affamato dopo Inidan Wella , cerco di rimanere rilassato fuori dal campo , ho giocato tantoo in quest’ultimo perido e cerco di continuera., Questo è l’ultimo torneo sul veloce poi ci sarà la terra rossa”

“Ho giocato una partita molto tosta contro un difficile avversario. Sono contento , ora vediamo cosa ci sarà in seguito”.

Marzo 26, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

La FIGC cambia le regole del mercato: nuova stretta sui conti, più libertà per i club virtuosi

Marzo 26, 2026
Articolo successivo

Italia -Iranda del Nord ... ci siamo! Le formazioni ufficiali

Marzo 26, 2026

Recommended for You

Errani e Paolini volano in semifinale a Miami: dominio azzurro nel WTA 1000

Irlanda del Nord, O’Neill carica la squadra: “Abbiamo tutto da guadagnare contro l’Italia”

Gattuso carica l’Italia: “La partita più importante”, Retegui: “Grande gioia tornare a Bergamo”