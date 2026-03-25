Italia, la notte della verità: Gattuso si affida anche a Lippi

Alla vigilia della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord, il commissario tecnico Gennaro Gattuso si presenta con la consueta grinta, ma anche con un’emozione che tradisce il peso del momento.

In palio non c’è solo una partita, ma il ritorno dell’Italia al Mondiale, obiettivo diventato ormai un’ossessione nazionale.

«È la partita più importante della mia carriera», ha dichiarato senza giri di parole l’ex centrocampista azzurro, oggi alla guida della Nazionale. Un’ammissione che racconta meglio di qualsiasi analisi la pressione che circonda il gruppo azzurro. Gattuso non si nasconde: «Ho un Paese sulle spalle». Parole forti, pronunciate con quella sincerità ruvida che lo ha sempre contraddistinto.

Ma nella tensione della vigilia c’è spazio anche per un momento personale. Il tecnico ha infatti rivelato di essere rimasto colpito dalle parole di Marcello Lippi, l’uomo che lo guidò al trionfo mondiale del 2006. «Ho letto le sue dichiarazioni e mi sono emozionato. Gli voglio bene», ha confessato Gattuso, lasciando intravedere il lato più umano dietro la corazza.

Dall’altra parte, Lippi ha fatto sentire forte la sua vicinanza: «Siamo tutti con te, andiamo al Mondiale insieme». Un messaggio semplice ma potente, che ha il sapore di un passaggio di consegne ideale tra due generazioni di calcio italiano. Fiducia, esperienza e memoria storica si intrecciano in un momento delicatissimo per il futuro azzurro.

Gattuso, però, sa bene che le parole non bastano. Contro l’Irlanda del Nord serviranno lucidità e determinazione: «È una gara che si gioca con la testa e con le gambe. Dovremo essere pronti a soffrire». Nessuna sottovalutazione dell’avversario, ma la consapevolezza che tutto dipenderà dall’atteggiamento dell’Italia.

L’atmosfera nello spogliatoio, assicura il ct, è quella giusta: tensione sì, ma anche fiducia. «Abbiamo lavorato bene, vedo i ragazzi carichi», ha spiegato. Un equilibrio sottile, fondamentale in partite dove ogni dettaglio può fare la differenza.

La notte che attende l’Italia è di quelle che possono segnare un ciclo. E mentre il presente chiama, il passato — incarnato dalle parole di Lippi — torna a fare da guida. Toccherà a Gattuso trasformare emozione e pressione in energia. Perché stavolta, più che mai, non è solo una partita. È una resa dei conti con la storia recente del calcio italiano.