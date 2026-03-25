Gattuso carica l’Italia: “La partita più importante”, Retegui: “Grande gioia tornare a Bergamo”

Bergamo, 25 marzo 2026 – Alla vigilia della sfida di playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 contro l’Irlanda del Nord, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha tenuto oggi la conferenza stampa ufficiale insieme a Mateo Retegui, protagonista dell’attacco azzurro.

Davanti ai giornalisti, Gattuso non ha nascosto il peso e l’importanza dell’incontro in programma domani: “È la partita più importante della mia carriera da allenatore”, ha dichiarato, sottolineando come tutta la squadra sia consapevole dell’enorme responsabilità di portare l’Italia al prossimo Mondiale. Il tecnico ha parlato anche della pressione che circonda la Nazionale azzurra dopo le ultime difficoltà di qualificazione, ma ha ribadito fiducia nei suoi uomini e nella preparazione svolta: la squadra, ha spiegato, è carica e con la giusta tensione per affrontare il turno decisivo. Presente al fianco del tecnico anche Retegui, che ha espresso entusiasmo per il ritorno a Bergamo, città che lo ha visto protagonista in passato: “Siamo tutti pronti e concentrati”, ha detto l’attaccante, rinnovando l’orgoglio di indossare la maglia dell’Italia in un momento chiave della stagione. La conferenza ha altresì evidenziato come il clima nello spogliatoio sia positivo e motivato, nonostante l’appuntamento cruciale rappresenti una sorta di “crocevia” per il futuro della Nazionale nel panorama internazionale. Domani sera alla New Balance Arena di Bergamo, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord con l’obiettivo di superare lo scoglio dei playoff e proseguire così nella corsa ai Mondiali di Nord America 2026.