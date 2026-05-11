Il Centrale tradisce Cobolli: Tirante lo spegne in due set agli Internazionali

La magia di Roma si interrompe troppo presto per Flavio Cobolli. Sul Centrale del Foro Italico, il giovane azzurro cade contro Thiago Agustín Tirante e saluta gli Internazionali d’Italia al terzo turno. Un 6-3 6-4 netto, maturato in poco più di un’ora e mezza, che racconta soprattutto la differenza di lucidità tra i due giocatori.

Cobolli sognava la notte della consacrazione davanti al pubblico di casa. È diventata invece una serata nervosa, complicata, piena di errori e tensione. La prima volta sul Centrale, probabilmente, ha pesato più del previsto.

Troppa tensione, Tirante ne approfitta

Fin dai primi game l’argentino dà l’impressione di essere più dentro la partita. Spinge da fondo campo, serve con continuità e costringe Cobolli a rincorrere. L’azzurro fatica a trovare ritmo, perde rapidamente fiducia e si lascia trascinare dalla frustrazione.

Gli sfoghi verso il proprio angolo diventano continui, soprattutto nel primo set. Il team prova a tranquillizzarlo, ma il match non cambia direzione. Tirante resta freddo, ordinato e cinico: un break nel primo parziale e uno nel secondo bastano per chiudere i conti.

A fare la differenza è stata soprattutto la pulizia del tennis dell’argentino. Meno spettacolare forse, ma tremendamente efficace. Cobolli, invece, non è mai riuscito davvero a prendere il controllo degli scambi.

Roma saluta un altro azzurro

Dopo la brillante vittoria contro Terence Atmane all’esordio, ci si aspettava un altro passo avanti dal romano. Invece il salto emotivo della grande serata sul Centrale si è rivelato troppo pesante da gestire.

Per Tirante ora arriva la sfida più affascinante del torneo: agli ottavi troverà Daniil Medvedev, test durissimo che misurerà le reali ambizioni dell’argentino.

Cobolli lascia Roma con amarezza, ma anche con un’esperienza che potrebbe tornargli utile molto presto. Perché il talento si vede, ma certe partite si imparano soprattutto attraversandole.