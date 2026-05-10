Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A: Lecce – Juventus 0-1 con lampo di Vlahovic Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Serie A: Lazio - Inter 0-3, le foto di Antonio Fraioli
Su Sky gli Internazionali d’Italia – Foro Italico oggi tutti i match in programma
l lago adesso guarda l’Europa: il Como di Fabregas scrive la storia al Bentegodi

Su Sky gli Internazionali d’Italia – Foro Italico oggi tutti i match in programma

Maggio 10, 2026
scritto daRedazione

l’italiano Musetti sfida Cerundolo, mentre Darderi se la vede con Tommy Paul. Per Arnaldi lo spagnoloJodar. Nel tabellone femminile fCocciaretto contro Swiatek. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

Pubblicità

  • ore 10.45: Studio Tennis
  • ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
  • non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
  • a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
  • ore 18.30: Sky Tennis Show
  • ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Swiatek (Pol)
  • a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
  • a seguire: Sky Tennis Show

SKY SPORT TENNIS (203)

  • ore 10.45: Studio Tennis
  • ore 11: Svitolina (Ukr) vs Baptiste (Usa)
  • non prima delle 13: Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)
  • non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
  • a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
  • a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
  • ore 19: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
  • a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
  • a seguire: Sky Tennis Show

SKY SPORT ARENA (204) + SKY SPORT 254

  • ore 11-20: Diretta Tennis

SKY SPORT 252

  • ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
  • a seguire: Pegula (Usa) vs Masarova (Sui)
  • a seguire: Osaka (Jpn) vs Shnaider
  • a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
  • a seguire: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)

SKY SPORT 253

  • ore 11: CADENASSO/VASAMI vs Granollers/Zeballos
  • a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
  • a seguire: Khachanov vs Van de Zandschulp (Ned)
  • a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
  • a seguire: Siegemund (Ger) v s Pliskova (Cze)

SKY SPORT 259

  • ore 11: Keys (Usa) vs Bartunkova (Cze)
  • a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
  • a seguire: GRANT/RUGGERI vs Cirstea/Cristian
  • a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
  • a seguire: FORTI/ROMANO vs Erler/Miedler
Maggio 10, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie A: Lazio - Inter 0-3, le foto di Antonio Fraioli

Maggio 10, 2026
Articolo successivo

l lago adesso guarda l’Europa: il Como di Fabregas scrive la storia al Bentegodi

Maggio 10, 2026

Recommended for You

Cobolli batte Atmane agli Internazionali BNL d’Italia 2026

Bellucci rimonta Etcheverry e vola al terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia

Internazionali d’Italia , Coco Gauff agli ottavi

Sinner debutta a Roma: stasera il numero uno del mondo sfida Ofner agli Internazionali d’Italia

Darderi solido a Roma: Hanfmann battuto 6-4 6-4, terzo turno al Foro Italico

Musetti parte forte a Roma: Mpetshi Perricard battuto 6-4 6-4, è al terzo turno