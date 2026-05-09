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Juventus , Kalulu:”All’età di 25 anni devi essere sempre pronto anche sul piano fisico”
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Juventus , Kalulu:”All’età di 25 anni devi essere sempre pronto anche sul piano fisico”

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione

Un gol annullato per una manciata di centimetri di fuorigioco ha tolto la gioia della rete del raddoppio a Pierre Kalulu nella serata di Lecce. “Colpa” di Vlahovic: “Voleva solo far gol lui stasera!”, sorride Kalulu a Sky Sport, “è stato annullato per pochissimo, sarebbe stato un gran gol, lo teniamo per la prossima partita”.

All’età di 25 anni devi essere sempre pronto anche sul piano fisico per aiutare la squadra eavere una spinta sul piano tattico per migliorarmi. In questa società è così perché devi sempre stare ad alto livello. Era uno step della mia crescita”.

Maggio 9, 2026
scritto daRedazione
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