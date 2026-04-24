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Fabregas rilancia il Como: “Prestazione da grande squadra, ora servono punti”
Inter si ferma Luis Henrique

Inter si ferma Luis Henrique

Aprile 24, 2026
scritto daRedazione

Luis Henrique costretto a saltare le èrpossime sfide dei merazzurri: Torino e Parma , nonchè la finale di Coppa Italia contro la Lazio. L’esterno nerazzurro si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: “Gli esami -come comunicato dall’Inter – hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Per l’esterno brasiliano, dunque, un paio di settimane di stop.

Aprile 24, 2026
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