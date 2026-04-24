Inter si ferma Luis Henrique

Luis Henrique costretto a saltare le èrpossime sfide dei merazzurri: Torino e Parma , nonchè la finale di Coppa Italia contro la Lazio. L’esterno nerazzurro si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: “Gli esami -come comunicato dall’Inter – hanno evidenziato un risentimento muscolare al grande adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Per l’esterno brasiliano, dunque, un paio di settimane di stop.