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Inter , De Vrij:”faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”
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Inter , De Vrij:”faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo”

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha parlato dopo la vittoria della sua Inter sul Cagliari: “Partita importante per dare un segnale, faremo di tutto per raggiungere l’obiettivo, siamo stati bravi nel secondo tempo. Sono in scadenza, non è deciso ancora niente e cerco di finire al massimo. Chivu è molto bravo, nonostante la buona stagione l’anno scorso c’era delusione e ci siamo rialzati e ora ci stiamo avvicinando agli obiettivi”.

Aprile 18, 2026
scritto daRedazione
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