Venezia, addio a Doumbia: lo Sporting lo acquista per oltre 23 milioni

Il Venezia saluta uno dei protagonisti delle ultime due stagioni. Il club arancioneroverde ha infatti ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia allo Sporting Clube de Portugal.

L’operazione rappresenta una delle più importanti nella storia della società lagunare. Nelle casse del Venezia entreranno infatti 23 milioni di euro più una serie di bonus legati ai risultati sportivi e alle prestazioni del giocatore. Doumbia ha firmato con il club portoghese un contratto che lo legherà allo Sporting fino al 2031.

Arrivato in Veneto all’inizio della stagione 2024/25, il centrocampista si è imposto rapidamente come uno degli elementi chiave della squadra. In due anni ha collezionato 63 presenze ufficiali, realizzando 10 reti e fornendo 6 assist, numeri maturati soprattutto nella straordinaria annata 2025/26 che ha consacrato il suo talento.

Con questa cessione il Venezia realizza una significativa plusvalenza e ottiene risorse economiche importanti da reinvestire sul mercato. Per i tifosi resta il ricordo di un giocatore determinante, capace di lasciare il segno con qualità, personalità e prestazioni di alto livello.

Si chiude così l’avventura veneziana di Doumbia, pronto ora a confrontarsi con una nuova sfida in Portogallo con la maglia dello Sporting.