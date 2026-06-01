Lillem la scelta del futuro: Davide Ancelotti prende il comando

Una nuova avventura, una nuova responsabilità e la grande occasione per affermarsi definitivamente. Davide Ancelotti è il nuovo allenatore del Lille, club che ha deciso di puntare sul giovane tecnico italiano per guidare una squadra pronta a confermarsi tra le protagoniste del calcio francese ed europeo.

Dopo anni trascorsi nei più prestigiosi palcoscenici internazionali come collaboratore del padre Carlo Ancelotti, Davide compie ora il salto più importante della sua carriera. A soli 36 anni avrà il compito di dirigere una formazione che nella scorsa stagione ha conquistato la qualificazione alla Champions League, dimostrando solidità, organizzazione e ambizione.

L’accordo tra le parti è stato ufficializzato dal club francese, che ha affidato all’allenatore italiano un progetto di grande prospettiva. Una scelta che conferma la volontà del Lille di investire su idee nuove e su una figura che negli anni ha accumulato esperienza ai massimi livelli del calcio mondiale.

Nelle sue prime parole da tecnico della formazione francese, Ancelotti ha sottolineato l’entusiasmo per questa opportunità, evidenziando la sintonia immediata con la dirigenza e la condivisione di valori, obiettivi e visione sportiva. Un progetto che lo ha convinto fin dal primo momento e che considera perfettamente in linea con la propria idea di calcio.

Il suo percorso professionale parla da solo. Dalle esperienze al Paris Saint-Germain fino al Bayern Monaco, passando per Napoli, Everton e Real Madrid, Davide ha lavorato accanto a uno degli allenatori più vincenti della storia, costruendo competenze e credibilità all’interno dell’élite calcistica europea. A queste si aggiunge anche l’avventura con la nazionale brasiliana, dove continuerà a collaborare in vista del Mondiale 2026.

Per il nuovo allenatore del Lille arriva adesso la prova più importante: dimostrare di poter brillare con luce propria. La squadra, l’ambiente e le ambizioni non mancano. Toccherà a lui trasformare questa occasione in un punto di svolta e confermare che il cognome Ancelotti rappresenta una garanzia non solo per il passato, ma anche per il futuro del calcio europeo.