Conolli da appalusi a Paigi: è ai quarti del Roland Garros dopo una battaglia da campione

Flavio Cobolli continua a scrivere pagine importanti della sua giovane carriera e conquista l’accesso ai quarti di finale del Roland Garros 2026.

Sul prestigioso Court Philippe-Chatrier, il tennista romano ha superato lo statunitense Zachary Svajda al termine di una sfida intensa e ricca di emozioni, chiusa con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7(3), 7-6(5) dopo oltre tre ore di gioco.

L’azzurro ha mostrato grande autorità nei primi due set, imponendo il proprio ritmo grazie a un tennis aggressivo e a una notevole solidità da fondo campo. Svajda, però, non ha mai smesso di lottare e nel terzo parziale è riuscito a riaprire l’incontro vincendo il tie-break e infliggendo a Cobolli il primo set perso nel torneo.

Nel quarto set il match sembrava ormai indirizzato verso una conclusione rapida. Cobolli è volato sul 5-1 e ha avuto anche l’opportunità di chiudere l’incontro, ma un improvviso calo di concentrazione ha permesso all’americano di rimontare fino al 5-5. Quando la sfida è tornata in equilibrio, il romano ha saputo ritrovare freddezza e determinazione, imponendosi nel tie-break decisivo per 7 punti a 5.

I numeri confermano la qualità della sua prestazione: ben 57 colpi vincenti e una straordinaria efficacia nelle discese a rete, dove ha conquistato il 78% dei punti giocati. Qualche errore di troppo nel finale non ha comunque compromesso una vittoria meritata, costruita con coraggio e personalità.

Per Cobolli si tratta del secondo quarto di finale Slam della carriera, dopo quello raggiunto a Wimbledon nel 2025. Un risultato che certifica la sua crescita ai massimi livelli e che alimenta il sogno di proseguire il cammino sulla terra rossa parigina. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo, con l’obiettivo di continuare a sorprendere e regalare emozioni al tennis italiano.