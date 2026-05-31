Bezzecchi trionfa al Mugello: un sogno italiano che si realizza

Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria emozionante al GP d’Italia 2026 al Mugello, davanti a 178.723 spettatori. Un trionfo che va oltre la gara, celebrando l’identità italiana nel motorsport.

Emozioni indimenticabili

Il giro d’onore è stato per Bezzecchi la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino. Salutare i tifosi e abbracciare il team lo ha commosso profondamente, mentre il casco dedicato ad Alex Zanardi ha reso il momento ancora più speciale.

La gara

Partenza difficile, ma Bezzecchi ha subito recuperato posizioni con staccate perfette.

Sorpassi chiave su Jorge Martín e Francesco Bagnaia, mantenendo sangue freddo e strategia.

Al 13° giro l’attacco decisivo che lo ha portato alla vittoria.

Amicizia e motori

Andrea Kimi Antonelli, amico e pilota di F1, ha sventolato la bandiera a scacchi. Bezzecchi ha raccontato il legame speciale con Kimi e l’idea di uno scambio tra MotoGP e Formula 1, per condividere esperienze tra due mondi del motorsport italiano.

Numeri da record

Prima vittoria al Mugello e decima in top-class.

Quarta vittoria stagionale, miglior risultato della carriera.

Prime 10 vittorie su 10 circuiti diversi, impresa riuscita solo a Gardner, Spencer e Stoner.

24° podio in top-class.

Un successo che celebra non solo la bravura di Bezzecchi, ma anche il ritorno dell’Italia al centro della scena motociclistica mondiale.