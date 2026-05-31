Bezzecchi trionfa al Mugello: un sogno italiano che si realizza

Marco Bezzecchi ha conquistato una vittoria emozionante al GP d’Italia 2026 al Mugello, davanti a 178.723 spettatori. Un trionfo che va oltre la gara, celebrando l’identità italiana nel motorsport.
Emozioni indimenticabili
Il giro d’onore è stato per Bezzecchi la realizzazione di un sogno coltivato fin da bambino. Salutare i tifosi e abbracciare il team lo ha commosso profondamente, mentre il casco dedicato ad Alex Zanardi ha reso il momento ancora più speciale.
La gara
- Partenza difficile, ma Bezzecchi ha subito recuperato posizioni con staccate perfette.
- Sorpassi chiave su Jorge Martín e Francesco Bagnaia, mantenendo sangue freddo e strategia.
- Al 13° giro l’attacco decisivo che lo ha portato alla vittoria.
Amicizia e motori
Andrea Kimi Antonelli, amico e pilota di F1, ha sventolato la bandiera a scacchi. Bezzecchi ha raccontato il legame speciale con Kimi e l’idea di uno scambio tra MotoGP e Formula 1, per condividere esperienze tra due mondi del motorsport italiano.
Numeri da record
- Prima vittoria al Mugello e decima in top-class.
- Quarta vittoria stagionale, miglior risultato della carriera.
- Prime 10 vittorie su 10 circuiti diversi, impresa riuscita solo a Gardner, Spencer e Stoner.
- 24° podio in top-class.
Un successo che celebra non solo la bravura di Bezzecchi, ma anche il ritorno dell’Italia al centro della scena motociclistica mondiale.