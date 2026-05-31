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Vingegaard nella storia: conquista il Giro d’Italia 2026 e completa il suo capolavoro

Vingegaard nella storia: conquista il Giro d’Italia 2026 e completa il suo capolavoro

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione

Roma incorona Jonas Vingegaard. Il campione danese ha conquistato il Giro d’Italia 2026, al termine di tre settimane di battaglia, talento e straordinaria continuità. La passerella finale nella Capitale ha sancito il trionfo di un corridore che ha saputo controllare la corsa e difendere con autorità la maglia rosa fino all’ultimo chilometro.

L’ultima tappa, la Roma-Roma di 131 chilometri, ha regalato spettacolo tra le strade dell’Eur, il litorale di Ostia e il suggestivo arrivo al Circo Massimo. A imporsi in volata è stato Jonathan Milan, protagonista di una splendida prova che gli ha permesso di chiudere il Giro con un prestigioso successo di tappa.

Tutti i riflettori, però, erano puntati su Vingegaard. Il danese ha potuto finalmente alzare le braccia al cielo e festeggiare il primo Giro d’Italia della sua carriera, aggiungendo un altro trofeo di prestigio al suo già ricchissimo palmarès.

Per il fuoriclasse della UAE Team Emirates si tratta di una vittoria che conferma il suo posto tra i grandi campioni del ciclismo moderno. Roma gli ha reso omaggio nell’ultima giornata della corsa rosa, trasformando il suo successo in una festa indimenticabile destinata a entrare nella storia del Giro d’Italia.

La Classifica

1 Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 80:17:01
2 Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +5:22
3 Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) +6:25
4 Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +7:02
5 Derek Gee-West (Lidl – Trek) +7:56
6 Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) +9:39
7 Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +10:13
8 Damiano Caruso (Team Visma | Lease a Bike) +10:52
9 Davide Piganzoli (Bahrain – Victorious) +11:24
10 Egan Bernal (Netcompany INEOS) +12:54

Ordine d’arrivo

Milan Jonathan Lidl – Trek 180 80 10″ 3:05:50
2 Lonardi Giovanni Team Polti VisitMalta 130 50 6″ ,,
3 Penhoët Paul Groupama – FDJ United 95 35 4″ ,,
4 Groenewegen Dylan Unibet Rose Rockets 80 25 ,,
5 Mihkels Madis EF Education – EasyPost 60 18 ,,
6 Plowright Jensen Alpecin – Premier Tech 45 15 ,,
7 Andresen Tobias Lund Decathlon CMA CGM Team 40 12 ,,
8 Strong Corbinn NSN Cycling Team 35 10 ,,
9 Aerts Toon Lotto Intermarché 30 8 ,,
10 Mozzato Luca Tudor Pro Cycling Team 25 6 ,

Maggio 31, 2026
scritto daRedazione
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