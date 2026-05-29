Giro d’Italia – Ciccone protagonista in fuga, Kuss lo riprende nel finale: vittoria allo statunitense ai Piani di Pezzè.

Giornata intensa e ricca di colpi di scena per la corsa, con Giulio Ciccone assoluto protagonista nelle fasi centrali.Nela fo il vincitore della tappa Kuss.

Il corridore della Lidl–Trek è entrato nella fuga di giornata sul Passo Duran, imponendo un ritmo elevato e riuscendo a transitare per primo su tutti i principali Gran Premi della Montagna, compreso il prestigioso Passo Giau, Cima Coppi della tappa.

Dopo una prestazione di grande spessore in salita, Ciccone ha provato a giocarsi il tutto per tutto con un attacco in solitaria nella discesa e nella successiva ascesa finale. L’azione, però, si è esaurita a meno di due chilometri dal traguardo, quando è stato raggiunto da Sepp Kuss, poi bravo a fare la differenza nel momento decisivo e a conquistare la vittoria ai Piani di Pezzè.

Per l’azzurro resta comunque la soddisfazione della maglia di miglior scalatore, a coronamento di una giornata combattiva e generosa.

In classifica generale nulla cambia ai vertici, con Jonas Vingegaard che conserva la maglia rosa e continua a controllare la corsa.

Buon segnale anche per Matteo Piganzoli, sempre più vicino alla maglia bianca e protagonista di una crescita costante nelle tappe di montagna.