Milano si prepara ai Mondiali 2026: tra storie, musica e magia del calcio. “Tutto molto Bello” Biblioteca dello Sport Gianni Mura

Sabato 6 giugno 2026, dalle 15:00 alle 20:30, la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, nel cuore del quartiere Isola a Milano, aprirà le porte a “Tutto Molto Bello”, un evento unico pensato per vivere l’attesa dei Mondiali di calcio 2026 in modo originale e partecipativo.

L’iniziativa, realizzata con il contributo degli studenti del Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, trasformerà il cortile della biblioteca in un palcoscenico aperto, dove talk letterari, performance artistiche, tornei di Subbuteo e momenti musicali si intrecceranno in un racconto collettivo del calcio mondiale.

Ospiti e protagonisti

Tra i nomi di spicco presenti ci saranno Carlo Pizzigoni, giornalista e autore, Pino Frisoli, Alberto Molinari con Sergio Giuntini e Marco Villa, alias Ted Bee. Gli ospiti guideranno il pubblico attraverso storie e aneddoti che spaziano dalle divise storiche dei Mondiali ai protagonisti del calcio italiano, tra cronaca, memoria e leggenda.

Alberto Molinari e Sergio Giuntini racconteranno la storia della Federazione Italiana Giuoco Calcio attraverso il libro Il governo del pallone.

racconteranno la storia della Federazione Italiana Giuoco Calcio attraverso il libro Il governo del pallone. Pino Frisoli ripercorrerà la carriera del celebre telecronista Nando Martellini nel volume Al limite del ricordare.

ripercorrerà la carriera del celebre telecronista Nando Martellini nel volume Al limite del ricordare. Carlo Pizzigoni , insieme agli studenti del Master, presenterà Maglie Random, un’esposizione di divise storiche dei Mondiali, dal Brasile 1994 all’Italia ’90, con curiosità e aneddoti legati a ciascuna maglia.

, insieme agli studenti del Master, presenterà Maglie Random, un’esposizione di divise storiche dei Mondiali, dal Brasile 1994 all’Italia ’90, con curiosità e aneddoti legati a ciascuna maglia. Marco Villa alias Ted Bee chiuderà la giornata con un talk musicale interattivo, tra quiz, giochi e coinvolgimento del pubblico, rievocando la scena rap milanese dei primi anni 2000.

Un’esperienza tra nostalgia e contemporaneità

Il cortile della biblioteca sarà allestito come un vero e proprio viaggio nel tempo: le maglie storiche appese a fili e fermagli, le note musicali che accompagnano le performance del corpo di ballo del Centro di Formazione Aida, e le sfide di Subbuteo organizzate da Oldsubbuteo creeranno un’atmosfera dove generazioni diverse si incontrano e condividono emozioni legate al calcio.

Paolo Maggioni, giornalista RAI e ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, sottolinea: “Anche senza la nazionale italiana ai Mondiali, il calcio resta uno scrigno di storie e linguaggi. Qui vogliamo raccontarlo come esperienza collettiva, tra memoria, gioco e cultura popolare”.

“Tutto Molto Bello” non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio rito collettivo: un’occasione per celebrare la passione per il calcio, raccontare storie straordinarie e prepararsi all’arrivo dei Mondiali con emozione, divertimento e partecipazione.