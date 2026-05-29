Milano si prepara ai Mondiali 2026: tra storie, musica e magia del calcio. “Tutto molto Bello” Biblioteca dello Sport Gianni Mura

Sabato 6 giugno 2026, dalle 15:00 alle 20:30, la Biblioteca dello Sport Gianni Mura, nel cuore del quartiere Isola a Milano, aprirà le porte a “Tutto Molto Bello”, un evento unico pensato per vivere l’attesa dei Mondiali di calcio 2026 in modo originale e partecipativo.
L’iniziativa, realizzata con il contributo degli studenti del Master “Comunicare lo Sport” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, trasformerà il cortile della biblioteca in un palcoscenico aperto, dove talk letterari, performance artistiche, tornei di Subbuteo e momenti musicali si intrecceranno in un racconto collettivo del calcio mondiale.
Ospiti e protagonisti
Tra i nomi di spicco presenti ci saranno Carlo Pizzigoni, giornalista e autore, Pino Frisoli, Alberto Molinari con Sergio Giuntini e Marco Villa, alias Ted Bee. Gli ospiti guideranno il pubblico attraverso storie e aneddoti che spaziano dalle divise storiche dei Mondiali ai protagonisti del calcio italiano, tra cronaca, memoria e leggenda.
- Alberto Molinari e Sergio Giuntini racconteranno la storia della Federazione Italiana Giuoco Calcio attraverso il libro Il governo del pallone.
- Pino Frisoli ripercorrerà la carriera del celebre telecronista Nando Martellini nel volume Al limite del ricordare.
- Carlo Pizzigoni, insieme agli studenti del Master, presenterà Maglie Random, un’esposizione di divise storiche dei Mondiali, dal Brasile 1994 all’Italia ’90, con curiosità e aneddoti legati a ciascuna maglia.
- Marco Villa alias Ted Bee chiuderà la giornata con un talk musicale interattivo, tra quiz, giochi e coinvolgimento del pubblico, rievocando la scena rap milanese dei primi anni 2000.
Un’esperienza tra nostalgia e contemporaneità
Il cortile della biblioteca sarà allestito come un vero e proprio viaggio nel tempo: le maglie storiche appese a fili e fermagli, le note musicali che accompagnano le performance del corpo di ballo del Centro di Formazione Aida, e le sfide di Subbuteo organizzate da Oldsubbuteo creeranno un’atmosfera dove generazioni diverse si incontrano e condividono emozioni legate al calcio.
Paolo Maggioni, giornalista RAI e ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura, sottolinea: “Anche senza la nazionale italiana ai Mondiali, il calcio resta uno scrigno di storie e linguaggi. Qui vogliamo raccontarlo come esperienza collettiva, tra memoria, gioco e cultura popolare”.
“Tutto Molto Bello” non è solo un evento sportivo, ma un vero e proprio rito collettivo: un’occasione per celebrare la passione per il calcio, raccontare storie straordinarie e prepararsi all’arrivo dei Mondiali con emozione, divertimento e partecipazione.
|ORARIO
|EVENTO
|NARRATORE
|15:00 – 18:00
|Torneo di subbuteo – organizzato da Oldsubbuteo all’interno della Biblioteca
|Oldsubbuteo
|16:15 – 16:25
|1° intervento CFA – Apertura (esibizione del corpo di ballo del Centro di Formazione Aida)
|Centro di Formazione Aida
|16:30 – 17:15
|1° talk – Alberto Molinari presenta il libro “Il governo del pallone. Storia della Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Con Sergio Giuntini, presidente della Società Italiana Storia dello Sport.
|Alberto Molinari & Sergio Giuntini
|17:15 – 17:25
|2° intervento CFA – Intermezzo (esibizione del corpo di ballo del Centro di Formazione Aida)
|Centro di Formazione Aida
|17:30 – 18:15
|2° talk – Pino Frisoli presenta il libro “Nando Martellini. Al limite del ricordare” (la storia del calcio italiano raccontata attraverso la carriera del principe dei telecronisti). Con Sergio Giuntini, storico dello sport.
|Pino Frisoli
|18:15 – 18:45
|3° talk – “Maglie Random”: esposizione e storytelling di alcune maglie storiche dei Mondiali, per raccontare gli aneddoti e le emozioni della coppa del mondo, attraverso la voce di Carlo Pizzigoni. Nello specifico saranno presenti: FRANCIA 1998 CAMERUN 2002 GERMANIA 1994 INGHILTERRA 1990 ITALIA 1994 BRASILE 1994 FRANCIA HOME-HENRY INGHILTERRA HOME -BECKHAM OLANDA AWAY-TOTAL 90 BELGIO HOME-TOTAL 90 ITALIA HOME ’90-MONDIALI IN CASA (A cura del Master Comunicare lo Sport)
|Carlo Pizzigoni, Maglie Random & Master Comunicare lo sport
|18:45 – 18:55
|3° intervento CFA – Conclusione (esibizione del corpo di ballo del Centro di Formazione Aida)
|Centro di Formazione Aida
|19:00 – 20:30
|4° talk – “Anche simpaticamente. Ted Bee e i nostalgici (di Florjancic)”: un appuntamento condotto da Marco Villa alias Ted Bee, musicista della scena rap milanese di inizio 2000, tra quiz, giochi e coinvolgimento del pubblico
|Marco Vill