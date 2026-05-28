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Neymar torna in ritiro con la Seleção: accoglienza calorosa e condizioni da monitorare

Maggio 28, 2026
scritto daRedazione

Neymar è tornato al centro dell’attenzione del calcio internazionale dopo essere rientrato nel ritiro della nazionale brasiliana, alimentando entusiasmo tra tifosi e compagni di squadra.

L’attaccante, attualmente in forza al Santos FC e con un passato di alto livello europeo al FC Barcelona e al Paris Saint-Germain, è stato accolto nel centro tecnico di Granja Comary in un clima di grande entusiasmo.

Secondo le immagini diffuse sui canali ufficiali della CBF, l’arrivo del giocatore è stato celebrato dai compagni di squadra, con sorrisi, abbracci e grande partecipazione da parte del gruppo. Tra i presenti figurano diversi volti noti della nazionale brasiliana, come Danilo, Alex Sandro, Casemiro, Lucas Paquetá e Vinícius Júnior.

Il ritorno di Neymar rappresenta un segnale importante per la Seleção, che punta a recuperare al meglio uno dei suoi giocatori più talentuosi e influenti. Tuttavia, lo staff medico segue con attenzione le sue condizioni fisiche, in particolare un problema muscolare al polpaccio che richiede prudenza nella gestione dei carichi di lavoro.

La situazione resta quindi in evoluzione, con la nazionale brasiliana che monitora quotidianamente la condizione del suo fuoriclasse in vista dei prossimi impegni internazionali.

foto arhivio

Maggio 28, 2026
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