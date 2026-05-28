IFL 2026: i Frogs Legnano chiudono la Regular Season a Parma

DOMENICA 31 MAGGIO CONTRO I PANTHERS VALE IL RANKING PLAYOFF

Nell’ultimo appuntamento di Regular Season, i FROGS Legnano saranno a Parma domenica 31 maggio in trasferta contro Panthers, in una sfida decisiva per definire il ranking finale in vista dei playoff della Italian Football League (IFL).

Le due squadre arrivano entrambe all’incontro con lo stesso record stagionale di cinque vittorie e due sconfitte, con i FROGS attualmente davanti in classifica grazie alla migliore differenza punti. Il risultato sarà quindi determinante non solo per gli accoppiamenti e i turni della fase playoff, ma anche per stabilire i campi che ospiteranno le fasi finali del campionato.

“Arriviamo all’ultima partita della regular season, in trasferta, sapendo bene cosa c’è in gioco” commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. “Parma è una squadra solida e abituata a competere sempre ad alto livello: anche nelle passate stagioni gli scontri diretti si sono sempre giocati punto su punto. Dobbiamo restare concentrati e giocare con disciplina e determinazione”.

Kick off a Parma domenica 31 maggio, ore 16:30 allo Stadio Lanfranchi.