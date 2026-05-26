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Parigi shock: Walton elimina Medvedev al quinto set
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Parigi shock: Walton elimina Medvedev al quinto set

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

Colpo di scena alla terza giornata del Roland Garros 2026, con una delle eliminazioni più sorprendenti del primo turno.

Daniil Medvedev, numero 8 del ranking mondiale e tra i possibili avversari di Jannik Sinner in una futura semifinale, esce subito di scena dopo una maratona di cinque set.

A firmare l’impresa è l’australiano Adam Walton, protagonista di una rimonta di grande carattere che gli permette di ribaltare l’incontro e conquistare il passaggio al turno successivo.

Una sconfitta pesante per Medvedev, mentre Walton si prende la ribalta con una delle vittorie più importanti della sua carriera nel circuito maggiore.

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione
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