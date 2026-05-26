Parigi shock: Walton elimina Medvedev al quinto set

Colpo di scena alla terza giornata del Roland Garros 2026, con una delle eliminazioni più sorprendenti del primo turno.
Daniil Medvedev, numero 8 del ranking mondiale e tra i possibili avversari di Jannik Sinner in una futura semifinale, esce subito di scena dopo una maratona di cinque set.
A firmare l’impresa è l’australiano Adam Walton, protagonista di una rimonta di grande carattere che gli permette di ribaltare l’incontro e conquistare il passaggio al turno successivo.
Una sconfitta pesante per Medvedev, mentre Walton si prende la ribalta con una delle vittorie più importanti della sua carriera nel circuito maggiore.