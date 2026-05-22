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Bronzetti al Roland Garros: rimonta di cuore e qualificazione al main draw

Maggio 22, 2026
scritto daRedazione

Lucia Bronzetti strappa il pass per il tabellone principale del Roland Garros e si aggiunge alla pattuglia azzurra impegnata nel secondo Slam della stagione, al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. Una qualificazione arrivata al termine di una vera e propria battaglia, giocata sul filo della resistenza fisica e mentale.

La 27enne di Villa Verucchio, attualmente numero 178 del ranking WTA, ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni dopo una sfida combattutissima contro l’ucraina Katarina Zavatska, numero 268 del mondo. Un match lungo e complesso, nel quale l’azzurra ha anche annullato tre match point prima di riuscire a ribaltare la situazione.

Il punteggio finale di 3-6 7-6(4) 3-0 racconta solo in parte l’intensità dell’incontro: dopo quasi due ore e tre quarti di gioco, Zavatska è stata costretta al ritiro in avvio di terzo set, con Bronzetti ormai pienamente rientrata nel match.

Per la tennista italiana si tratta della quinta presenza in carriera nel tabellone principale del Roland Garros, dove però non è ancora riuscita a conquistare una vittoria. Anche quest’anno proverà a invertire la tendenza, forte di una qualificazione ottenuta con grande carattere e determinazione.

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