Ginevra Panzeri si impone a Figione: doppietta ne trofeo femminile in F4 francese

Sul circuito di Digione-Prenois la giovane pilota bergamasca mette in mostra una solida consistenza prestazionale, conquistando un 6° e un 7° posto assolutocon la monoposto della scuderia AS Motorsport.

Milano, 22 maggio 2026 – La Formula 4 Francese scopre il talento, la determinazione e la concretezza di Ginevra Panzeri, pilota orobica che, a soli 17 anni e a poco più di dodici mesi dal debutto al volante di una monoposto, sta già scalando i vertici del motorsport internazionale: in occasione del secondo appuntamento stagionale sul circuito di Digione-Prenois, la giovanissima Panzeri ha firmato prestazioni d’altissimo profilo, affrontando con grande maturità una griglia di partenza molto competitiva, composta da oltre trenta partecipanti al via.

Per la portacolori della scuderia AS Motorsport, il fine settimana d’Oltralpe ha rappresentato la definitiva conferma del feeling con la vettura e della competitività del pacchetto tecnico a sua disposizione. In Gara 1, ha capitalizzato l’ottimo lavoro di setup svolto durante le sessioni di prova, sfoderando un passo gara notevole che le ha permesso di raggiungere un eccellente sesto posto assoluto, conquistando contestualmente il primo successo del weekend nel Trofeo Femminile. Il sigillo sulla sua ottima forma è arrivato nella combattuta Gara 2: scattata dalla prima fila, ha gestito con freddezza le convulse fasi di start, inserendosi subito nel treno dei leader. Per oltre metà corsa ha difeso con autorità la zona podio, tagliando il traguardo in settima piazza e firmando così una splendida doppietta nella classifica riservata alle ragazze.

Questo exploit sul suolo francese è la naturale evoluzione di un percorso d’alto livello iniziato solo un anno fa nell’Euro 4 Championship e rifinito nei mesi invernali del 2026 nella Formula Winter Series, dove ha impressionato gli addetti ai lavori ottenendo la Top 10 assoluta sotto la pioggia di Estoril e il trofeo femminile a Barcellona. Nelle ultime settimane ha dimostrato una straordinaria tenacia, artigliando un incoraggiante undicesimo posto assoluto – che le ha permesso di aggiudicarsi il Best Female Trophy – nell’appuntamento della F4 CEZ disputato sul circuito austriaco del Red Bull Ring, nonostante un fastidioso infortunio alla spalla che ne ha condizionato la preparazione fisica.

A sostenere la crescita sportiva della giovane promessa delle quattro ruote c’è un partner d’eccezione come il parco a tema Leolandia: una sinergia profonda, recentemente culminata con il giro inaugurale a bordo di Reveяsum, il nuovissimo e iper-dinamico roller coaster del parco.

Ginevra Panzeri dichiara: “A Digione abbiamo fatto un lavoro fantastico con il team e le prime due gare ci hanno dato risposte positive. Spingere fino al sesto posto in Gara 1 e lottare nel gruppo di testa in Gara 2 mi ha permesso di accumulare tanta fiducia e dati importanti. In Gara 3 avremmo potuto fare meglio, ma purtroppo alcuni problemi tecnici alla vettura ci hanno rallentato: anche questi imprevisti, però, fanno parte del bagaglio d’esperienza utile per crescere”.

Archiviato il round di Digione, l’attenzione è ora già rivolta ai prossimi banchi di prova della stagione, tra cui gli appuntamenti al Mugello, al Paul Ricard e Imola per la F4 Italiana e le gare valide per il campionato di F4 CEZ.